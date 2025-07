CUIDADOS

O que não colocar no micro-ondas: evite acidentes na cozinha

Descubra quais alimentos e recipientes podem virar um perigo no micro-ondas

O micro-ondas é um aliado na correria do dia a dia, mas alguns alimentos e recipientes podem transformar essa praticidade em risco. De ovos que explodem a recipientes que liberam toxinas, conhecer os perigos evita acidentes e preserva o eletrodoméstico.>

Usar o micro-ondas parece simples, mas exige atenção. Escolher o que (e como) aquecer faz diferença para sua segurança e a durabilidade do aparelho.>

Alimentos que nunca devem ir ao micro-ondas

Ovos inteiros viram "bombas"

"Ovos inteiros podem explodir durante o aquecimento", transformando o micro-ondas em uma cena de filme de ação. O vapor acumulado dentro da casca não tem para onde escapar, levando ao estouro. Para requentar, corte o ovo em pedaços ou use uma frigideira.>

Água pode superaquecer silenciosamente

Ferver água no micro-ondas parece inofensivo, mas o líquido pode atingir temperaturas altíssimas sem borbulhar. Um movimento brusco — como pegar o recipiente — pode fazer a água "explodir" e causar queimaduras. Chaleiras no fogão são a alternativa segura.>

Pimentas viram gás irritante

Pimentas no micro-ondas liberam capsaicina em forma de vapor, que ataca olhos e vias respiratórias quando a porta é aberta. Para aquecê-las, prefira o forno ou grelha.>

Recipientes proibidos no micro-ondas

O material do pote ou embalagem é tão importante quanto o alimento. Recipientes de isopor podem derreter, ou liberar substâncias tóxicas no calor. Já as partes metálicas (como alças de marmitas) causam faíscas que danificam o aparelho. Sempre verifique o símbolo de "próprio para micro-ondas".>