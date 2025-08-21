O FIM

O que realmente acontece com o corpo antes da morte? Veja os sinais

Especialistas em cuidados paliativos explicam as etapas do corpo no fim da vida

Entender os sinais da morte pode tornar a despedida mais serena e digna Crédito: Freepik

Sonolência profunda, respiração pesada, pele azulada e falta de apetite. Esses são alguns sinais de que o corpo entrou na fase final da vida, um processo natural que pode ser compreendido com mais clareza.

Apesar de inevitável, a morte ainda desperta medo. Para médicos, conhecer as transformações do corpo ajuda a aliviar sofrimentos. “É um instante sagrado, quase fora do tempo”, diz a especialista Ana Claudia Quintana Arantes, em entrevista ao G1.

Até mesmo profissionais da saúde, sem preparo, podem recorrer a medidas desnecessárias. Já o conhecimento sobre o processo favorece uma despedida mais tranquila.

Quando o corpo desacelera

Na fase ativa da morte, os órgãos vão parando aos poucos. O sistema digestivo perde a função, a fome desaparece e a sede deixa de ser sentida. É como se o corpo fosse desligando suas máquinas.

A pele fria, pálida e com manchas azuladas é outro sinal típico. Apesar da sonolência, familiares podem conversar e segurar as mãos do paciente. O tato e a audição permanecem ativos até o fim.

“Mesmo pequeno, esse corpo pesa como o mundo”, explica Arantes. Identificar esses sintomas ajuda a trazer serenidade e evita insistir em procedimentos sem benefício real.

Sinais de ressecamento

A água também vai embora. Boca e olhos ficam secos, a saliva é escassa e a pele precisa de hidratação. Medidas simples, como um pano úmido nos lábios, aumentam o conforto do paciente.

A dor pode se intensificar. “Nas últimas horas, ela pode descompensar e o paciente fica inquieto”, afirma o médico Arthur Fernandes ao G1. Nessas situações, medicamentos como a morfina são usados.

É essencial que a família saiba lidar com essas mudanças. Ter as orientações médicas e os remédios à disposição faz toda a diferença no controle do sofrimento.

O fogo da despedida

Em alguns casos, surge a chamada “melhora da morte”. A pessoa volta a se comunicar, pede alimentos e mostra mais disposição. É um breve sopro de vitalidade antes do fim.

“O paciente pode se animar para ver alguém querido”, diz Fernandes. Esse é o momento ideal para expressar amor, perdoar ou simplesmente compartilhar presença com quem está partindo.

Médicos alertam que não é sinal de recuperação. Exames e intervenções nessa fase podem atrapalhar despedidas valiosas. “Esse é o tempo de afirmar sua essência”, reforça Arantes.

O último sopro de vida

Na etapa final, a respiração muda de padrão, ora rápida, ora lenta. Pode soar como ronco, mas não significa dor. É apenas reflexo do corpo desligando suas funções.

Esse é o último ato. “Você devolve o sopro sagrado que recebeu ao nascer. Essa expiração é um presente”, afirma Arantes. O coração para e o corpo entra em silêncio.