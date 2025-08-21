Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que realmente acontece com o corpo antes da morte? Veja os sinais

Especialistas em cuidados paliativos explicam as etapas do corpo no fim da vida

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 06:00

Entender os sinais da morte pode tornar a despedida mais serena e digna
Entender os sinais da morte pode tornar a despedida mais serena e digna Crédito: Freepik

Sonolência profunda, respiração pesada, pele azulada e falta de apetite. Esses são alguns sinais de que o corpo entrou na fase final da vida, um processo natural que pode ser compreendido com mais clareza.

Apesar de inevitável, a morte ainda desperta medo. Para médicos, conhecer as transformações do corpo ajuda a aliviar sofrimentos. “É um instante sagrado, quase fora do tempo”, diz a especialista Ana Claudia Quintana Arantes, em entrevista ao G1.

Famosos que morreram em 2025

Preta Gil - 20 de julho - 50 anos por Reprodução
Preta Gil morreu aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos, em decorrência de câncer por Reprodução
Arlindo Cruz - 8 de agosto - 66 anos por Reprodução | YouTube
Um dos maiores ícones do samba morreu por falência múltipla dos órgãos por Reprodução
Ozzy Osbourne - 22 de julho - 76 anos por Reprodução | Instagram
Lenda do Black Sabbath, o 'Príncipe das Trevas' morreu em decorrência de um “infarto agudo do miocárdio” e de uma “parada cardíaca fora do hospital”, de acordo com o atestado de óbito por Reprodução
Papa Francisco - 21 de abril - 88 anos por MAZUR/Fotos Públicas
O Vaticano informou que a causa da morte do Papa foi acidente vascular cerebral (AVC), seguido de um quadro de insuficiência cardíaca por Imagem: Riccardo De Luca - Update | Shutterstock
Léo Batista - 19 de janeiro - 92 anos por João Cotta/TV Globo
A 'voz marcante da televisão', locutor estava internado em um hospital do Rio de Janeiro para tratar um tumor no pâncreas por Estevam Avellar/Globo
Diogo Jota - 3 de julho - 28 anos por Reprodução/Portugal
Jogador e o irmão, André Silva, morreram em um acidente de carro na Espanha por Liverpool/Divulgação
Sebastião Salgado - 23 de maio - 81 anos por Site oficial/Divulgação
O ícone da fotografia morreu por conta de uma leucemia grave. A doença surgiu como evolução de uma malária, contraída na Indonésia por Reprodução
Francisco Cuoco - 19 de junho - 91 anos por Reprodução
Ícone das novelas brasileiras, o ator morreu por falência múltipla dos órgãos por Divulgação
Val Kilmer - 1º de abril - 65 anos por Reprodução
Morte do ator foi causada por uma pneumonia por Shutterstock
Michelle Trachtenberg - 26 de fevereiro - 39 anos por Divulgação
Atriz morreu "naturalmente" por complicações de diabetes por Reprodução
Cacá Diegues - 14 de fevereiro - 84 anos por Divulgação
Cineasta morreu após uma súbita parada cardíaca por Reprodução
Julian McMahon - 2 de julho - 56 anos por Reprodução
Ator morreu devido à metástase pulmonar, decorrente de um câncer na cabeça e no pescoço por Reprodução
Gene Hackman - fevereiro (data não confirmada - 95 anos por Reprodução
Ator e esposa, Betsy Arakawa, foram encontrados mortos na mansão do casal. Autópsia indicou indícios de problemas no coração, sinais de Alzheimer e indícios de que Gene passou por um longo período sem comer por reprodução
Kelley Mack - 2 de agosto - 33 anos por Reprodução
Causa da morte da atriz foi um glioma, um tipo raro e agressivo de tumor que afeta o sistema nervoso central por Divulgação
Hulk Hogan - 24 de julho - 71 anos por Shutterstock
Causa da morte foi um ataque cardíaco; ex-lutador também tinha histórico de leucemia e fibrilação atrial, condição que provoca batimentos cardíacos irregulares por Shutterstock
Malcolm-Jamal Warner - 21 de julho - 54 anos por Reprodução
Ator estava de férias com a família na Costa Rica e se afogou enquanto nadava por Reprodução
George Foreman - 21 de março - 76 anos - causa da morte da lenda do boxe não foi divulgada por Reprodução
Michael Madsen - 3 de julho - 67 anos - ator sofreu uma parada cardíaca por Reprodução
1 de 34
Preta Gil - 20 de julho - 50 anos por Reprodução

Até mesmo profissionais da saúde, sem preparo, podem recorrer a medidas desnecessárias. Já o conhecimento sobre o processo favorece uma despedida mais tranquila.

Quando o corpo desacelera

Na fase ativa da morte, os órgãos vão parando aos poucos. O sistema digestivo perde a função, a fome desaparece e a sede deixa de ser sentida. É como se o corpo fosse desligando suas máquinas.

Leia mais

Imagem - Saiba qual é a infecção que destrói tecidos da genitália humana e foi a causa da morte de funkeiro carioca

Saiba qual é a infecção que destrói tecidos da genitália humana e foi a causa da morte de funkeiro carioca

Imagem - Quatro hábitos simples que podem evitar a morte precoce em homens

Quatro hábitos simples que podem evitar a morte precoce em homens

A pele fria, pálida e com manchas azuladas é outro sinal típico. Apesar da sonolência, familiares podem conversar e segurar as mãos do paciente. O tato e a audição permanecem ativos até o fim.

“Mesmo pequeno, esse corpo pesa como o mundo”, explica Arantes. Identificar esses sintomas ajuda a trazer serenidade e evita insistir em procedimentos sem benefício real.

Sinais de ressecamento

A água também vai embora. Boca e olhos ficam secos, a saliva é escassa e a pele precisa de hidratação. Medidas simples, como um pano úmido nos lábios, aumentam o conforto do paciente.

A dor pode se intensificar. “Nas últimas horas, ela pode descompensar e o paciente fica inquieto”, afirma o médico Arthur Fernandes ao G1. Nessas situações, medicamentos como a morfina são usados.

É essencial que a família saiba lidar com essas mudanças. Ter as orientações médicas e os remédios à disposição faz toda a diferença no controle do sofrimento.

O fogo da despedida

Em alguns casos, surge a chamada “melhora da morte”. A pessoa volta a se comunicar, pede alimentos e mostra mais disposição. É um breve sopro de vitalidade antes do fim.

“O paciente pode se animar para ver alguém querido”, diz Fernandes. Esse é o momento ideal para expressar amor, perdoar ou simplesmente compartilhar presença com quem está partindo.

Médicos alertam que não é sinal de recuperação. Exames e intervenções nessa fase podem atrapalhar despedidas valiosas. “Esse é o tempo de afirmar sua essência”, reforça Arantes.

O último sopro de vida

Na etapa final, a respiração muda de padrão, ora rápida, ora lenta. Pode soar como ronco, mas não significa dor. É apenas reflexo do corpo desligando suas funções.

Esse é o último ato. “Você devolve o sopro sagrado que recebeu ao nascer. Essa expiração é um presente”, afirma Arantes. O coração para e o corpo entra em silêncio.

Para Fernandes, falar da morte é essencial. “Ela não é o oposto da vida, mas do nascimento. A vida está em tudo que vivemos nesse intervalo precioso”, conclui o médico.

Mais recentes

Imagem - Histórias que curam! Veja como a leitura pode ajudar na saúde mental

Histórias que curam! Veja como a leitura pode ajudar na saúde mental
Imagem - Pai de Sabrina Sato passa por cirurgia delicada e apresentadora pede orações: ‘Tenho fé’

Pai de Sabrina Sato passa por cirurgia delicada e apresentadora pede orações: ‘Tenho fé’
Imagem - ‘Calça de shopping’: O que está por trás da tendência do jeans wide leg?

‘Calça de shopping’: O que está por trás da tendência do jeans wide leg?

MAIS LIDAS

Imagem - Secretaria cria 13 novas linhas de ônibus e reativa outras cinco em Salvador
01

Secretaria cria 13 novas linhas de ônibus e reativa outras cinco em Salvador

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
02

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Prefeitura abre inscrições de concurso com salários que chegam a R$ 13,6 mil
03

Prefeitura abre inscrições de concurso com salários que chegam a R$ 13,6 mil

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
04

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro