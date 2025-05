LEMBRANÇA

'Obsessão que eu não consigo curar': Leia a carta que Silvio Santos escreveu antes de morrer

Texto reúne conselhos sobre fé, trabalho e liderança e foi distribuído a funcionários por Daniela Beyruti

Funcionários do SBT foram surpreendidos com a entrega de uma carta deixada por Silvio Santos antes de sua morte. O texto, escrito a próprio punho pelo apresentador e empresário, foi descoberto recentemente por sua filha, Daniela Beyruti, que distribuiu cópias durante uma reunião na emissora. Silvio Santos morreu em agosto de 2024, aos 93 anos.>

Intitulada "Os segredos do êxito", a carta reúne reflexões pessoais sobre sucesso, trabalho e espiritualidade. No início do texto, Silvio reconhece a importância da sorte, mas destaca que ela, sozinha, não garante resultados. “Eu acredito na sorte, mas também acredito que cada homem trabalha o seu próprio destino, bom ou mau”, escreveu.>

Em outro trecho, o fundador do SBT diz que aprendeu mais com os inimigos do que com os amigos: “Fecho os meus olhos às adulações e os abro muito bem às críticas”.>