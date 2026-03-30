UNIVERSO

Olho de Deus: telescópio que fotografou nascimento de planeta deve mudar estudo da vida fora da Terra

Cientistas captam fenômeno que pode mudar o estudo da vida no universo



Agência Correio

Gabriela Barbosa

Publicado em 30 de março de 2026 às 13:30

Registro real revela como um planeta gigante começa a se formar Crédito: reprodução/NASA

Pela primeira vez, cientistas conseguiram registrar algo que até então só existia em simulações: o nascimento de um planeta. A imagem, divulgada em março de 2026, mostra uma massa de gás e poeira em colapso dando origem a um novo mundo.

O registro impressiona não apenas pela nitidez, mas pelos detalhes. Pela imagem, é possível observar estruturas que revelam como o planeta cresce e se desenvolve em tempo real.

E há um elemento específico que tem intrigado especialistas e pode mudar a forma como entendemos a formação de planetas no universo.

Planetas 1 de 7

Novo mundo em formação

Captada por telescópios modernos, a imagem mostra um planeta semelhante a Júpiter ainda em seus estágios iniciais. Ao redor dele, um disco de gás e poeira indica que o processo de formação está em pleno andamento.

O registro ganhou destaque justamente por não ser uma representação artística. Desta vez, trata-se de uma observação direta, com dados reais coletados por instrumentos de alta precisão.

Apelidada de “Olho de Deus”, a imagem chama atenção pela forma circular e brilhante. No centro, o planeta surge cercado por material que ainda alimenta seu crescimento.

'Cordão umbilical cósmico'

Entre os detalhes mais marcantes está o fenômeno descrito como “cordão umbilical cósmico”. Trata-se de um fluxo de gás e poeira que conecta o planeta ao disco ao seu redor.

Na prática, isso significa que o planeta ainda está “se alimentando”. Esse processo, conhecido como acréscimo de massa, define características essenciais, como tamanho e composição.

Além disso, os cientistas identificaram sinais claros desse crescimento. Entre eles estão a presença de gás quente, o movimento contínuo de poeira e a interação direta com o disco formador.

Por que essa descoberta é tão importante

A observação ajuda a esclarecer etapas fundamentais da formação planetária. Até agora, muitos desses processos eram baseados em modelos teóricos e simulações.

Com dados reais, os pesquisadores conseguem validar hipóteses e revisar conceitos. Isso abre caminho para entender melhor como surgem planetas em diferentes partes do universo.

Ao mesmo tempo, a descoberta levanta novas questões. Principalmente sobre quais condições são necessárias para que um planeta se torne habitável ao longo do tempo.

O que isso diz sobre vida fora da Terra

A imagem reacende uma das perguntas mais antigas da humanidade: estamos sozinhos? Embora ainda não haja resposta definitiva, cada avanço amplia o campo de possibilidades.

Ao compreender como planetas se formam, cientistas conseguem identificar ambientes que podem abrigar vida. Esse é um dos principais objetivos da astronomia moderna.

Nos próximos anos, a expectativa é de avanços ainda maiores. Novos telescópios e tecnologias devem revelar detalhes mais precisos, aprofundando o entendimento sobre o universo.