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Olho de Deus: telescópio que fotografou nascimento de planeta deve mudar estudo da vida fora da Terra

Cientistas captam fenômeno que pode mudar o estudo da vida no universo

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio
  • Foto do(a) author(a) Gabriela Barbosa

  • Agência Correio

  • Gabriela Barbosa

Publicado em 30 de março de 2026 às 13:30

Registro real revela como um planeta gigante começa a se formar
Registro real revela como um planeta gigante começa a se formar Crédito: reprodução/NASA

Pela primeira vez, cientistas conseguiram registrar algo que até então só existia em simulações: o nascimento de um planeta. A imagem, divulgada em março de 2026, mostra uma massa de gás e poeira em colapso dando origem a um novo mundo.

O registro impressiona não apenas pela nitidez, mas pelos detalhes. Pela imagem, é possível observar estruturas que revelam como o planeta cresce e se desenvolve em tempo real.

E há um elemento específico que tem intrigado especialistas e pode mudar a forma como entendemos a formação de planetas no universo.

Planetas

Planeta Terra por Shutterstock
Indício de campo magnético em planeta a 12 anos-luz aumenta chance de ambientes habitáveis fora do sistema solar por Imagem gerada por inteligência artificial
Alinhamento planetário por Divulgação
Planeta Terra por Shutterstock
Um planeta hipotético pode se tornar parte do Sistema Solar por Divulgação/Patryk Sofia Lykawka
Ilustração do Observatório Europeu (ES) mostra o exoplaneta Vespa-19b, em cuja atmosfera os astrônomos detectaram óxido de titânio. por Eso M. Kornmesser/AFP
Última imagem de Saturno enviada pela sonda espacial Cassini, da Nasa, que encerrou missão depois de 13 anos na órbita do planeta. por NASA
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Planeta Terra por Shutterstock

Novo mundo em formação

Captada por telescópios modernos, a imagem mostra um planeta semelhante a Júpiter ainda em seus estágios iniciais. Ao redor dele, um disco de gás e poeira indica que o processo de formação está em pleno andamento.

O registro ganhou destaque justamente por não ser uma representação artística. Desta vez, trata-se de uma observação direta, com dados reais coletados por instrumentos de alta precisão.

Apelidada de “Olho de Deus”, a imagem chama atenção pela forma circular e brilhante. No centro, o planeta surge cercado por material que ainda alimenta seu crescimento.

'Cordão umbilical cósmico'

Entre os detalhes mais marcantes está o fenômeno descrito como “cordão umbilical cósmico”. Trata-se de um fluxo de gás e poeira que conecta o planeta ao disco ao seu redor.

Na prática, isso significa que o planeta ainda está “se alimentando”. Esse processo, conhecido como acréscimo de massa, define características essenciais, como tamanho e composição.

Além disso, os cientistas identificaram sinais claros desse crescimento. Entre eles estão a presença de gás quente, o movimento contínuo de poeira e a interação direta com o disco formador.

Por que essa descoberta é tão importante

A observação ajuda a esclarecer etapas fundamentais da formação planetária. Até agora, muitos desses processos eram baseados em modelos teóricos e simulações.

Com dados reais, os pesquisadores conseguem validar hipóteses e revisar conceitos. Isso abre caminho para entender melhor como surgem planetas em diferentes partes do universo.

Ao mesmo tempo, a descoberta levanta novas questões. Principalmente sobre quais condições são necessárias para que um planeta se torne habitável ao longo do tempo.

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O que isso diz sobre vida fora da Terra

A imagem reacende uma das perguntas mais antigas da humanidade: estamos sozinhos? Embora ainda não haja resposta definitiva, cada avanço amplia o campo de possibilidades.

Ao compreender como planetas se formam, cientistas conseguem identificar ambientes que podem abrigar vida. Esse é um dos principais objetivos da astronomia moderna.

Nos próximos anos, a expectativa é de avanços ainda maiores. Novos telescópios e tecnologias devem revelar detalhes mais precisos, aprofundando o entendimento sobre o universo.

Enquanto isso, registros como esse mostram que estamos cada vez mais próximos de desvendar como mundos nascem e evoluem além do nosso sistema solar.

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