ASTROLOGIA

Chega de bagunça: Entenda por que hoje é o melhor dia do mês para colocar seus planos em ordem (30 de março)

A união entre o impulso de Áries e o método de Virgem cria o cenário perfeito para tirar grandes projetos do papel

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de março de 2026 às 14:32

Signos Crédito: Reprodução

Com a Lua ingressando no signo de Virgem nesta segunda (30), o céu troca a ansiedade pela organização. Saímos do 'fazer por fazer' e entramos na fase de 'fazer com propósito'. O Sol em Áries continua nos dando coragem para liderar, mas é a energia virginiana que vai te ajudar a montar a planilha, organizar a agenda e dar o primeiro passo prático em direção ao sucesso.



Para os nativos de Virgem, Touro, Capricórnio e Áries, o dia marca uma virada de chave importante na produtividade. Sabe aquele projeto que parecia grande demais? O segredo hoje é fatiá-lo em pequenas tarefas. O universo está pedindo menos impulsividade e mais eficiência. Não se trata de correr contra o tempo, mas de caminhar com precisão. Quem conseguir domar o perfeccionismo e focar na execução vai terminar o dia com uma sensação de dever cumprido poucas vezes vista neste mês.

Cor de cada signo para 2026 1 de 12

No trabalho e na rotina doméstica, a dica é limpar o que está em excesso. Seja uma gaveta bagunçada ou uma caixa de e-mails lotada, a clareza externa vai refletir diretamente na sua paz mental. A Lua em Virgem é mestre em identificar o que não funciona mais. Aproveite essa segunda-feira para descartar hábitos inúteis e focar no que é essencial. É um dia de 'mãos na massa', onde o esforço silencioso e detalhista será muito mais recompensado do que grandes alardes.

