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Tonho vai parar na cadeia em 'A Nobreza do Amor' desta segunda (30)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de março de 2026 às 16:00

Tonho, interpretado por Ronald Sotto na novela das seis "A Nobreza do Amor" Crédito: Reprodução/TV Globo 

No capítulo desta segunda (30), em 'A Nobreza do Amor', entre uma armação e outra de Mirinho, o amor vai acabar falando mais alto, mas não sem antes passar pela delegacia.

Tudo começa quando o abusado do Mirinho decide desafiar Virgínia, batendo o pé para que Lúcia (Alika) e Vera (Niara) sejam suas convidadas de honra no baile. Mas a "gentileza" do vilão logo mostra sua face real. Ele passa dos limites e assedia Lúcia. Tonho, que não é de levar desaforo para casa e muito menos deixar sua amada em perigo, parte para cima do rapaz.

A Nobreza do Amor

A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
A Nobreza do Amor por Divulgação
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A Nobreza do Amor por Divulgação

A briga acaba sendo o que Mirinho precisava para posar de vítima. Fortunato entra em cena e, sem pensar duas vezes, prende Tonho por suposta agressão. Enquanto Niara dá um puxão de orelha em Alika por ter caído no jogo de Mirinho para provocar Virgínia, Casemiro tenta intervir e defende o caráter de Tonho.

Mas se Mirinho achou que ia tirar o rival do caminho, o tiro saiu pela culatra. Alika não desiste de Tonho e, com a ajuda de José, consegue tirar o rapaz da prisão. Na saída da delegacia, o alívio e a emoção tomam conta dos dois, e o que todo mundo queria finalmente acontece: Tonho e Lúcia se beijam.

Enquanto o romance floresce aqui, o clima é de tensão do outro lado do oceano. Dumi finalmente recebe a mensagem de Alika, e Çinar avisa a Soliman que a situação de Omar é grave, ele não vai escapar da mesa de cirurgia.

'A Nobreza do Amor' vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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