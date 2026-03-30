ASTROLOGIA

Saiba como a Lua em Virgem vai trazer clareza e direção para o coração de 4 signos ainda hoje (30 de março)

Hoje o afeto se prova na presença, na ajuda mútua e nos planos realistas para o futuro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de março de 2026 às 17:17

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta segunda-feira (30), com a Lua em Virgem, o universo avisa que cuidar do bem-estar de quem amamos é a maior prova de carinho que existe. Não é dia de flores extravagantes, mas sim de lavar a louça para o par, ajudar em uma tarefa difícil ou simplesmente ouvir com atenção. A segurança emocional hoje vem da constância e da percepção de que você pode contar com o outro nos pequenos detalhes do cotidiano.



Os signos de Touro, Virgem, Capricórnio e Câncer vivem um momento de profunda sintonia. Para esses nativos, o romance ganha um tom prático e muito fértil. É o dia ideal para sentar e alinhar os planos de longo prazo, ajustar as contas da casa ou decidir sobre aquele investimento em conjunto. A sinceridade será o grande tempero das relações.

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Para quem está solteiro, o céu sugere que o interesse pode surgir em ambientes de trabalho, estudo ou através de amigos que compartilham dos mesmos valores. A atração hoje não vem do mistério ou do perigo, mas da admiração pela competência e pela inteligência alheia. Fique atento a quem demonstra seriedade e pé no chão. O universo está filtrando as conexões passageiras para dar lugar a algo que tenha estrutura para crescer e florescer com o tempo.

