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Saiba como a Lua em Virgem vai trazer clareza e direção para o coração de 4 signos ainda hoje (30 de março)

Hoje o afeto se prova na presença, na ajuda mútua e nos planos realistas para o futuro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de março de 2026 às 17:17

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta segunda-feira (30), com a Lua em Virgem, o universo avisa que cuidar do bem-estar de quem amamos é a maior prova de carinho que existe. Não é dia de flores extravagantes, mas sim de lavar a louça para o par, ajudar em uma tarefa difícil ou simplesmente ouvir com atenção. A segurança emocional hoje vem da constância e da percepção de que você pode contar com o outro nos pequenos detalhes do cotidiano.

Os signos de Touro, Virgem, Capricórnio e Câncer vivem um momento de profunda sintonia. Para esses nativos, o romance ganha um tom prático e muito fértil. É o dia ideal para sentar e alinhar os planos de longo prazo, ajustar as contas da casa ou decidir sobre aquele investimento em conjunto. A sinceridade será o grande tempero das relações.

Saiba os signos dos participantes do BBB 26

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Aline Campos é do signo de Libra por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Babu Santana é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Breno é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Chaiany é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Edilson Capetinha é do signo de Virgem por Manoella Mello/TV Globo
Gabriela é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Jonas Sulzbach é do signo de Aquário por Manoella Mello/TV Globo
Jordana é do signo de Leão por Manoella Mello/TV Globo
Juliano Floss é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Leandro é do signo de Capricórnio por Manoella Mello/TV Globo
Marcelo é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Marciele é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Matheus é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Maxiane é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Milena é do signo de Peixes por Manoella Mello/TV Globo
Paulo Augusto é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Samira é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Sarah Andrade é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
Sol Vega é do signo de Gêmeos por Manoella Mello/TV Globo
Solange Couto é do signo de Câncer por Manoella Mello/TV Globo
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

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Para quem está solteiro, o céu sugere que o interesse pode surgir em ambientes de trabalho, estudo ou através de amigos que compartilham dos mesmos valores. A atração hoje não vem do mistério ou do perigo, mas da admiração pela competência e pela inteligência alheia. Fique atento a quem demonstra seriedade e pé no chão. O universo está filtrando as conexões passageiras para dar lugar a algo que tenha estrutura para crescer e florescer com o tempo.

A noite pede acolhimento e honestidade emocional. Em vez de saídas badaladas, que tal um jantar tranquilo focado na conversa? A Lua em Virgem nos lembra que a intimidade também se constrói na troca de ideias e no apoio mútuo. Se houver algo pendente para ser resolvido, aproveite a energia diplomática e analítica do dia para colocar os pontos nos is com doçura. 

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Signo Signos Horóscopo Astrologia Zodíaco

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