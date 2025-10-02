Os 4 signos mais enrolados (e que complicam tudo) na hora de pedir em namoro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 05:00
Pedir alguém em namoro pode parecer um gesto simples, mas para alguns signos esse momento vem carregado de dúvidas, inseguranças e expectativas. Eles analisam demais, sonham em excesso ou têm receio de abrir mão da liberdade. O resultado? Ficam se enrolando até que a coragem finalmente chegue.
A Astrologia revela quais são os quatro signos que mais sofrem nessa etapa do amor. Veja as previsões, do astrólogo João Bidu.
Veja como é cada signo
4 signos que mais se enrolam na hora de pedir alguém em namoro
Libra: O libriano é conhecido por sua busca pela perfeição. Para ele, pedir alguém em namoro não pode ser um momento qualquer: precisa ter o cenário ideal, as palavras certas e até a energia perfeita. O problema é que, enquanto espera essa combinação rara acontecer, acaba adiando demais. A indecisão típica do signo também pesa, fazendo com que pense e repense se está pronto ou não.
Características do signo de Libra
Peixes: Peixes é o sonhador do zodíaco e isso também se reflete no amor. Antes de agir, o pisciano já criou mil versões românticas em sua cabeça, imaginou diálogos dignos de filme e ensaiou cada detalhe. Porém, quando chega o momento real, a expectativa é tão grande que ele pode travar. A fantasia acaba tomando o lugar da ação, e o pedido fica sempre para depois.
Características de Peixes
Virgem: Meticuloso e racional, Virgem não dá um passo sem antes analisar todas as variáveis. O virginiano precisa sentir segurança absoluta: se a relação está estável, se o parceiro demonstra reciprocidade e se não vai se arrepender depois. Esse excesso de cautela o faz adiar o pedido por muito tempo, porque ele prefere ter 100% de certeza antes de se arriscar no amor.
Características do signo de Virgem
Aquário: Aquário valoriza acima de tudo a sua liberdade. Gostar de alguém não significa, para ele, estar pronto para assumir compromissos mais sérios. O aquariano gosta de viver intensamente, mas teme perder autonomia quando o assunto é namoro. Por isso, costuma demorar bastante até perceber que oficializar a relação não significa abrir mão de sua independência.
Características do signo de Aquário
Libra, Peixes, Virgem e Aquário se enrolam mais que os outros na hora de pedir alguém em namoro, cada um com suas razões: perfeccionismo, fantasia, racionalidade ou medo de perder a liberdade. Ainda assim, quando finalmente decidem dar esse passo, conseguem transformar o momento em algo único, sincero e inesquecível.
Veja as características dos signos