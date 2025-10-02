Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Os 4 signos mais enrolados (e que complicam tudo) na hora de pedir em namoro

Perfeccionismo, insegurança e medo da perda de liberdade marcam esses signos na hora do amor

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 05:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Shutterstock/Reprodução

Pedir alguém em namoro pode parecer um gesto simples, mas para alguns signos esse momento vem carregado de dúvidas, inseguranças e expectativas. Eles analisam demais, sonham em excesso ou têm receio de abrir mão da liberdade. O resultado? Ficam se enrolando até que a coragem finalmente chegue.

A Astrologia revela quais são os quatro signos que mais sofrem nessa etapa do amor. Veja as previsões, do astrólogo João Bidu.

Veja como é cada signo

Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
1 de 4
Os signos do zodíaco por Reprodução

4 signos que mais se enrolam na hora de pedir alguém em namoro

Libra: O libriano é conhecido por sua busca pela perfeição. Para ele, pedir alguém em namoro não pode ser um momento qualquer: precisa ter o cenário ideal, as palavras certas e até a energia perfeita. O problema é que, enquanto espera essa combinação rara acontecer, acaba adiando demais. A indecisão típica do signo também pesa, fazendo com que pense e repense se está pronto ou não.

Características do signo de Libra

Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
Características do signo de Libra por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Libra por Reprodução

Leia mais

Imagem - Os 4 signos mais leais em um relacionamento

Os 4 signos mais leais em um relacionamento

Imagem - Câncer, Escorpião e Capricórnio terão que driblar desafios e contratempos nesta semana; veja previsão

Câncer, Escorpião e Capricórnio terão que driblar desafios e contratempos nesta semana; veja previsão

Imagem - Quer ficar milionário? 5 signos que podem ganhar na loteria ainda em 2025

Quer ficar milionário? 5 signos que podem ganhar na loteria ainda em 2025

Peixes: Peixes é o sonhador do zodíaco e isso também se reflete no amor. Antes de agir, o pisciano já criou mil versões românticas em sua cabeça, imaginou diálogos dignos de filme e ensaiou cada detalhe. Porém, quando chega o momento real, a expectativa é tão grande que ele pode travar. A fantasia acaba tomando o lugar da ação, e o pedido fica sempre para depois.

Características de Peixes

Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
1 de 8
Características de Peixes por Reprodução

Virgem: Meticuloso e racional, Virgem não dá um passo sem antes analisar todas as variáveis. O virginiano precisa sentir segurança absoluta: se a relação está estável, se o parceiro demonstra reciprocidade e se não vai se arrepender depois. Esse excesso de cautela o faz adiar o pedido por muito tempo, porque ele prefere ter 100% de certeza antes de se arriscar no amor.

Características do signo de Virgem

Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Virgem por Reprodução

Aquário: Aquário valoriza acima de tudo a sua liberdade. Gostar de alguém não significa, para ele, estar pronto para assumir compromissos mais sérios. O aquariano gosta de viver intensamente, mas teme perder autonomia quando o assunto é namoro. Por isso, costuma demorar bastante até perceber que oficializar a relação não significa abrir mão de sua independência.

Características do signo de Aquário

Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
Características do signo de Aquário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Aquário por Reprodução

Libra, Peixes, Virgem e Aquário se enrolam mais que os outros na hora de pedir alguém em namoro, cada um com suas razões: perfeccionismo, fantasia, racionalidade ou medo de perder a liberdade. Ainda assim, quando finalmente decidem dar esse passo, conseguem transformar o momento em algo único, sincero e inesquecível.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Mais recentes

Imagem - Estresse, ansiedade e burnout: pesquisa revela que cada vez mais funcionários precisam se medicar

Estresse, ansiedade e burnout: pesquisa revela que cada vez mais funcionários precisam se medicar
Imagem - Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias

Rodoviário de Salvador emociona ao dividir marmita com morador de rua todos os dias
Imagem - Ernesto sequestra Estela em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (2)

Ernesto sequestra Estela em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (2)

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda sinaliza necessidade de cuidado dobrado para Touro, Virgem e Aquário neste 1º de outubro
01

Anjo da Guarda sinaliza necessidade de cuidado dobrado para Touro, Virgem e Aquário neste 1º de outubro

Imagem - Saiba onde será o próximo mutirão para fazer a nova Carteira de Identidade de graça
02

Saiba onde será o próximo mutirão para fazer a nova Carteira de Identidade de graça

Imagem - Ex-BBB Dona Vilma se forma em faculdade aos 68 anos e celebra com post emocionante
03

Ex-BBB Dona Vilma se forma em faculdade aos 68 anos e celebra com post emocionante

Imagem - Desbancou Fernando de Noronha: conheça a praia brasileira que foi eleita a mais bonita do mundo
04

Desbancou Fernando de Noronha: conheça a praia brasileira que foi eleita a mais bonita do mundo