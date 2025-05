SERÁ?

Pai de Marina Ruy Barbosa dá alfinetada na internet e fãs apontam indireta para Bruna Marquezine

Entenda a confusão que movimentou as redes sociais

A presença de Marina Ruy Barbosa no Festival de Cannes rendeu homenagens, elogios e também críticas nas redes sociais. Após a atriz publicar uma foto celebrando o reconhecimento da Forbes, parte dos seguidores questionou a relevância de sua participação no evento. Um desses comentários fez o pai da artista, Paulo Ruy Barbosa, se irritar e defender a ruiva nas redes sociais. O problema é que muita gente entendeu o comentário dele como uma indireta para Bruna Marquezine.>

Paulo respondeu de forma direta, dizendo que a filha está em “outro patamar” e que não adianta tentar diminuir as conquistas dela. “Sinto muito, não adianta tentar diminuir as conquistas dela, que são muitas”, reforçou.>

As respostas de Paulo coincidiram com comparações diretas feitas por usuários entre Marina e Bruna Marquezine, especialmente em relação a eventos internacionais. “Quando ela chegar no patamar da musa que você fala e for convidada para o Oscar pela própria academia e para o maior evento de moda do mundo, o Met Gala, você fala com a gente, tio. Enquanto isso, a gente encontra ela ganhando prêmio desconhecido na Arábia e nas escuras de estacionamento para não perder papel na Globo”, disse um seguidor.>