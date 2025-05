REATARAM

Fim de namoro entre Sophie Charlotte e Xamã foi um 'vale Carnaval'

Veja os bastidores da volta do casal

Fernanda Varela

Publicado em 19 de maio de 2025 às 07:33

Sophie Charlote e Xamã Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O namoro de Sophie Charlotte e Xamã terminou durante o Carnaval, mas os dois já estão juntos novamente. Desde que assumiram a reconciliação com uma foto publicada em Paris, no dia 10 de maio, o casal voltou a circular junto em eventos e foi flagrado aos beijos na Praia da Barra, no Rio.>

A separação aconteceu pouco antes da folia. A atriz decidiu não acompanhar o cantor na turnê do Bloco do Malvadão, que passou por diversas cidades. Enquanto ele se apresentava no sábado de carnaval em Fortaleza (CE), a atriz curtia o Baile da Arara, no Rio, ao lado de amigos. No dia seguinte, durante os desfiles do Grupo Especial na Sapucaí, ela confirmou o término à imprensa.>

Segundo o Jornal Extra, uma fonte próxima do casal revelou que o fim do namoro foi tratado entre eles como um "vale carnaval". A distância, no entanto, não durou nem três semanas. Em 26 de março, os dois estavam juntos novamente no aniversário de Anitta, na nova mansão da cantora no Rio. Pouco depois, em 14 de abril, marcaram presença no aniversário da atriz Thaila Ayala. "Foi só um tempo mesmo, nunca deixaram de se falar", diz uma pessoa do círculo próximo ao casal.>