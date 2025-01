"ESQUECERAM DE MIM"

Pai esquece filhas em posto de gasolina e só percebe após 40 km de viagem

Meninas de 6 e 10 anos acionaram a polícia e foram encaminhadas ao Conselho Tutelar em Baixo Guandu (ES)

Um homem esqueceu as duas filhas, de 6 e 10 anos, em um posto de combustíveis na BR-259, em Baixo Guandu, no Espírito Santo, durante uma viagem de carro. As meninas haviam ido ao banheiro e não retornaram ao veículo antes de o pai retomar a viagem. O caso ocorreu na última semana. >

De acordo com a prefeitura do município, o pai retornou rapidamente ao local e foi orientado a buscar as filhas no Conselho Tutelar. Após prestar esclarecimentos, ele foi autorizado a seguir viagem com as meninas, que estavam passando férias com ele em Minas Gerais e retornavam para a Bahia, onde vivem com a mãe.>