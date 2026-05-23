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Pergunta simples de aluno fez professora abandonar sala de aula e enriquecer

Artista deixou carreira como educadora após ouvir questionamento que mudou sua vida profissional

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de maio de 2026 às 06:50

Hannah Bigeleisen
Hannah Bigeleisen Crédito: Reprodução

A designer e artista Hannah Bigeleisen decidiu mudar completamente de vida após ouvir uma pergunta simples feita por um aluno do ensino médio: “Você está seguindo os seus sonhos?”. Hoje, ela comanda um estúdio de móveis e luminárias autorais em Nova York e projeta faturar quase R$ 1 milhão em 2026.

Fundadora do estúdio H. Bigeleisen, especializado em peças escultóricas e design mobiliário, Hannah começou o negócio em 2020 enquanto ainda trabalhava como professora em escolas públicas da cidade.

Hannah Bigeleisen

Hannah Bigeleisen por Reprodução
Hannah Bigeleisen por Reprodução
Hannah Bigeleisen por Reprodução
Hannah Bigeleisen por Reprodução
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Hannah Bigeleisen por Reprodução

Segundo ela, o salário fixo como educadora ajudava a bancar o aluguel do ateliê e os custos da produção artística enquanto tentava construir sua marca.

A artista estudou no Cleveland Institute of Art e fez mestrado na Rhode Island School of Design (RISD). Antes de empreender, trabalhou como assistente de artistas renomados e participou da produção de obras exibidas em eventos internacionais importantes, como a Bienal de Veneza.

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Ao longo dos anos, Hannah conciliou a rotina intensa de professora com a produção artística. Foi nesse período que começou a criar móveis e luminárias funcionais, algo que inicialmente resistia por acreditar que funcionalidade poderia comprometer o lado artístico das peças.

A virada começou em 2019, quando criou sua primeira luminária autoral e decidiu participar de uma feira de design no Brooklyn. Pouco depois do evento, recebeu o interesse de compradores pelas peças expostas.

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Mesmo assim, continuou dividindo o tempo entre o estúdio e as salas de aula até viver o momento que mudaria definitivamente sua trajetória.

Durante uma conversa com um estudante prestes a se formar, Hannah incentivou o jovem a perseguir os próprios sonhos. O aluno então devolveu a pergunta: “Mas você está seguindo os seus sonhos?”.

Segundo ela, a frase ficou martelando na cabeça durante o caminho de volta para casa. “Naquele momento, percebi que precisava apostar em mim mesma de verdade”, contou.

A empresária afirma que, no início, não entendia praticamente nada sobre gestão, marketing ou estrutura comercial. As vendas aconteciam principalmente pelo Instagram e por um site simples.

O crescimento veio após cursos de empreendedorismo e mentorias voltadas para pequenos negócios criativos. Atualmente, Hannah mantém faturamento mensal entre US$ 10 mil e US$ 15 mil e projeta ultrapassar US$ 200 mil em receita anual em 2026, valor próximo de R$ 1 milhão.

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