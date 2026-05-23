MILIONÁRIA

Pergunta simples de aluno fez professora abandonar sala de aula e enriquecer

Artista deixou carreira como educadora após ouvir questionamento que mudou sua vida profissional

Fernanda Varela

Publicado em 23 de maio de 2026 às 06:50

Hannah Bigeleisen Crédito: Reprodução

A designer e artista Hannah Bigeleisen decidiu mudar completamente de vida após ouvir uma pergunta simples feita por um aluno do ensino médio: “Você está seguindo os seus sonhos?”. Hoje, ela comanda um estúdio de móveis e luminárias autorais em Nova York e projeta faturar quase R$ 1 milhão em 2026.

Fundadora do estúdio H. Bigeleisen, especializado em peças escultóricas e design mobiliário, Hannah começou o negócio em 2020 enquanto ainda trabalhava como professora em escolas públicas da cidade.

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Segundo ela, o salário fixo como educadora ajudava a bancar o aluguel do ateliê e os custos da produção artística enquanto tentava construir sua marca.

A artista estudou no Cleveland Institute of Art e fez mestrado na Rhode Island School of Design (RISD). Antes de empreender, trabalhou como assistente de artistas renomados e participou da produção de obras exibidas em eventos internacionais importantes, como a Bienal de Veneza.

Ao longo dos anos, Hannah conciliou a rotina intensa de professora com a produção artística. Foi nesse período que começou a criar móveis e luminárias funcionais, algo que inicialmente resistia por acreditar que funcionalidade poderia comprometer o lado artístico das peças.

A virada começou em 2019, quando criou sua primeira luminária autoral e decidiu participar de uma feira de design no Brooklyn. Pouco depois do evento, recebeu o interesse de compradores pelas peças expostas.

Mesmo assim, continuou dividindo o tempo entre o estúdio e as salas de aula até viver o momento que mudaria definitivamente sua trajetória.

Durante uma conversa com um estudante prestes a se formar, Hannah incentivou o jovem a perseguir os próprios sonhos. O aluno então devolveu a pergunta: “Mas você está seguindo os seus sonhos?”.

Segundo ela, a frase ficou martelando na cabeça durante o caminho de volta para casa. “Naquele momento, percebi que precisava apostar em mim mesma de verdade”, contou.

A empresária afirma que, no início, não entendia praticamente nada sobre gestão, marketing ou estrutura comercial. As vendas aconteciam principalmente pelo Instagram e por um site simples.