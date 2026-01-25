Pesquisadores descobrem obra perdida de arquiteto que inspirou clássico desenho de Leonardo da Vinci

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 17:00
A precisão matemática de dois mil anos atrás acaba de surpreender o mundo da arqueologia contemporânea.
Na cidade italiana de Fano, especialistas identificaram vestígios da basílica projetada pelo lendário Marcus Vitrúvio Pollio.
O achado prova que os textos clássicos descreviam edifícios reais e extremamente bem planejados na época.
As escavações na Piazza Andrea Costa revelaram bases de colunas alinhadas com as medidas de Vitrúvio.
Em suas redes sociais, na última segunda-feira (19/1), o prefeito Luca Serfilippi celebrou o anúncio como uma vitória para o orgulho nacional e local da cidade.
A descoberta interrompe uma busca que durava centenas de anos entre estudiosos de várias nacionalidades diferentes.
Atualmente, os elementos construtivos mostram a grandiosidade de um prédio público de proporções gigantescas sob o solo.
A basílica foi citada na obra De architectura, o texto mais antigo sobre teoria da construção.
Vitrúvio influenciou a arte de Leonardo da Vinci através desses princípios de harmonia e estética técnica apurada.
A correspondência entre a planta retangular e os textos antigos impressionou toda a equipe técnica envolvida.
Além disso, a localização exata dos componentes reforça a autoridade do pai da arquitetura.
Alessandro Giuli, o ministro da Cultura da Itália, destacou a relevância desse monumento para a história moderna hoje.
O impacto da descoberta permite que o público veja como a teoria romana funcionava na prática cotidiana antiga.
Dessa forma, a confirmação dessa basílica ajuda a compreender melhor a aplicação dos princípios defendidos pelo arquiteto.
O achado arqueológico é considerado um dos mais significativos para a sociedade italiana e para a história.