HOMEM VITRUVIANO

Pesquisadores descobrem obra perdida de arquiteto que inspirou clássico desenho de Leonardo da Vinci

Evidências materiais confirmam teorias do tratado mais antigo de arquitetura

Agência Correio

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 17:00

Localização exata de coluna romana prova a precisão de Vitrúvio Crédito: Divulgação/Ministério da Cultura da Itália

A precisão matemática de dois mil anos atrás acaba de surpreender o mundo da arqueologia contemporânea.

Na cidade italiana de Fano, especialistas identificaram vestígios da basílica projetada pelo lendário Marcus Vitrúvio Pollio.

O achado prova que os textos clássicos descreviam edifícios reais e extremamente bem planejados na época.

Resultados concretos em solo italiano

As escavações na Piazza Andrea Costa revelaram bases de colunas alinhadas com as medidas de Vitrúvio.

Em suas redes sociais, na última segunda-feira (19/1), o prefeito Luca Serfilippi celebrou o anúncio como uma vitória para o orgulho nacional e local da cidade.

A descoberta interrompe uma busca que durava centenas de anos entre estudiosos de várias nacionalidades diferentes.

Atualmente, os elementos construtivos mostram a grandiosidade de um prédio público de proporções gigantescas sob o solo.

O tratado milenar e sua aplicação

A basílica foi citada na obra De architectura, o texto mais antigo sobre teoria da construção.

Vitrúvio influenciou a arte de Leonardo da Vinci através desses princípios de harmonia e estética técnica apurada.

A correspondência entre a planta retangular e os textos antigos impressionou toda a equipe técnica envolvida.

Além disso, a localização exata dos componentes reforça a autoridade do pai da arquitetura.

Valor imensurável para a cultura mundial

Alessandro Giuli, o ministro da Cultura da Itália, destacou a relevância desse monumento para a história moderna hoje.

O impacto da descoberta permite que o público veja como a teoria romana funcionava na prática cotidiana antiga.

Dessa forma, a confirmação dessa basílica ajuda a compreender melhor a aplicação dos princípios defendidos pelo arquiteto.