Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hoje (25 de janeiro) marca um novo ciclo de paz no lar para Aquário e Touro; saiba como aproveitar

O Sol em Aquário encontra a Lua em Touro para trazer estabilidade emocional e conforto para a família

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 19:19

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Muitas vezes, a maior inovação que podemos fazer é transformar nosso próprio lar em um refúgio.

Para os Aquarianos, o dia favorece mudanças na decoração ou momentos preciosos com a família que alimentam a alma.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Horóscopo semanal: veja as previsões dos signos de 19 a 25 de janeiro de 2026

Esperança, oportunidades e abundância chegam com força para 3 signos nesta semana (entre 19 e 25 de janeiro)

O amor começa a dar certo: depois de tanta turbulência, 5 signos vivem uma virada nos relacionamentos nesta semana (entre 19 e 25 de janeiro)

Não é coincidência: o dinheiro começa a fluir para Áries e mais 2 signos de forma inesperada nesta semana (de 19 a 25 de janeiro)

Nada acontece por acaso: descubra o dia da sorte desta semana (entre 19 e 25 de janeiro) para o seu signo

Os Taurinos sentem que a vitalidade está em alta para cuidar da autoestima e do próprio espaço.

É um momento de "pé no chão": plante flores, cozinhe para quem você ama ou simplesmente aproveite o conforto do seu sofá.

Quando a sua base emocional está sólida, você se sente pronto para conquistar o mundo lá fora.

Leia mais

Imagem - Enquete BBB 26: quem Babu Santana deve indicar ao Paredão?

Enquete BBB 26: quem Babu Santana deve indicar ao Paredão?

Imagem - Harry Styles no Brasil: veja preços, datas e como comprar ingressos para os shows

Harry Styles no Brasil: veja preços, datas e como comprar ingressos para os shows

Imagem - Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Veja a lista completa dos indicados ao Oscar 2026

Tags:

Signo Signos Horóscopo Astrologia

Mais recentes

Imagem - Tarot de domingo (25) aponta cura emocional e decisões mais conscientes para todos os signos

Tarot de domingo (25) aponta cura emocional e decisões mais conscientes para todos os signos
Imagem - Quem é Amanda Coronha, cantora reconhecida por Ivete Sangalo no Festival de Verão 2026

Quem é Amanda Coronha, cantora reconhecida por Ivete Sangalo no Festival de Verão 2026
Imagem - Solteiro, Daniel Cady surpreende com shape trincado em foto sem camisa

Solteiro, Daniel Cady surpreende com shape trincado em foto sem camisa

MAIS LIDAS

Imagem - Universo anuncia fortalecimento de laços para Capricórnio, Escorpião e Câncer a partir de hoje (24 de janeiro)
01

Universo anuncia fortalecimento de laços para Capricórnio, Escorpião e Câncer a partir de hoje (24 de janeiro)

Imagem - Raio cai e atinge grupo de Nikolas Ferreira; 33 pessoas são socorridas para hospital
02

Raio cai e atinge grupo de Nikolas Ferreira; 33 pessoas são socorridas para hospital

Imagem - Uma semana de muita sorte começa para 3 signos, que entram a partir de agora em fase de expansão
03

Uma semana de muita sorte começa para 3 signos, que entram a partir de agora em fase de expansão

Imagem - Vídeo mostra momento exato de queda de raio em grupo de Nikolas Ferreira; assista
04

Vídeo mostra momento exato de queda de raio em grupo de Nikolas Ferreira; assista