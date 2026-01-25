ASTROLOGIA

Hoje (25 de janeiro) marca um novo ciclo de paz no lar para Aquário e Touro; saiba como aproveitar

O Sol em Aquário encontra a Lua em Touro para trazer estabilidade emocional e conforto para a família

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 19:19

Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Muitas vezes, a maior inovação que podemos fazer é transformar nosso próprio lar em um refúgio.



Para os Aquarianos, o dia favorece mudanças na decoração ou momentos preciosos com a família que alimentam a alma.

Os Taurinos sentem que a vitalidade está em alta para cuidar da autoestima e do próprio espaço.



É um momento de "pé no chão": plante flores, cozinhe para quem você ama ou simplesmente aproveite o conforto do seu sofá.