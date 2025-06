QUENTE NA MANTEIGA

Por que milho estoura? Entenda a mágica que explica a pipoca

Fenômeno envolve reações físicas e químicas

Quem nunca se encantou ao ver um punhado de milho se transformar em uma nuvem branca e macia dentro da panela ou do micro-ondas? Por trás do simples ato de fazer pipoca, há um fenômeno que envolve tanto a física quanto a química e entender isso torna o alimento, parte essencial do São João, ainda mais interessante.>