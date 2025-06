TENDÊNCIA

Por que você deve parar de escrever 'caro' em e-mails agora

A nova etiqueta digital que valoriza naturalidade e proximidade na comunicação

Essa alteração reflete um movimento amplo no mercado de trabalho. As relações horizontais e as mensagens objetivas são cada vez mais valorizadas. Assim, a forma de iniciar um e-mail diz muito sobre o vínculo que queremos construir.>

O poder do "Olá" e "Bom dia"

Dizer "Olá" ou "Bom dia", seguido do nome do destinatário, pode parecer simples, mas aproxima o e-mail imediatamente. Tais fórmulas mostram cuidado em personalizar a mensagem, mesmo sem conhecer bem o interlocutor. A comunicação se torna mais humana.>

A formalidade ainda tem seu lugar?

Nem todo contexto permite total informalidade. Em situações institucionais, como contato com repartições públicas, tribunais ou no envio de documentos oficiais, "caro" ainda pode ser adequado e esperado. Contudo, seu uso exige consciência.>

Cultura organizacional e escolha das palavras

O abandono do "caro" não é só uma tendência, mas um reflexo das novas práticas de comunicação. Escrever bem hoje significa escolher as palavras com intenção, considerando o efeito que elas causam no outro. A intencionalidade é fundamental.>