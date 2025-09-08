HISTÓRIAS CURIOSAS

Psicólogo orienta paciente a jogar líquido corrosivo nos olhos e ela realiza sonho de ficar cega

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 05:30

Jewel Shuping Crédito: Reprodução

A americana Jewel Shuping, de 21 anos, realizou um desejo que carregava desde a infância: ficar cega. Embora tenha nascido sem deficiências, ela sofre com transtorno de identidade de integridade corporal, distúrbio que leva a pessoa a rejeitar partes do próprio corpo ou desejar se tornar deficiente.

Com a orientação de um psicólogo, Shuping aplicou líquido desentupidor de pia nos olhos e, após cerca de 30 minutos, procurou ajuda médica. Aos poucos, perdeu a visão até ficar quase completamente cega. “Eu realmente acho que é assim que eu deveria ter nascido”, afirmou à revista People.

A vontade de perder a visão surgiu ainda na infância. Aos 3 ou 4 anos, sua mãe a flagrou caminhando pelos corredores durante a noite. Aos 6, já pensava que ser cega a deixaria confortável. Na adolescência, passou a usar bengala branca e aprendeu a ler Braille fluentemente antes de concretizar o desejo.

Inicialmente, Shuping contou à família que havia sofrido um acidente, mas ao descobrirem a verdade, sua mãe e irmã cortaram relações com ela. Apesar disso, a americana afirma não se arrepender da decisão e deseja conscientizar outras pessoas sobre o transtorno.