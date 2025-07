SAÚDE

Quebre o mito: sobremesas deliciosas são permitidas para diabéticos

Descubra opções aprovadas para uma alimentação balanceada e sem culpa

Agência Correio

Publicado em 9 de julho de 2025 às 12:00

Coma sem culpa e sem medo Crédito: Freepik

Diabéticos acreditam que é preciso cortar todos os doces da sua rotina, mas essa é uma regra que não precisa ser tão rígida. Com planejamento e as escolhas certas, o prazer da sobremesa pode ser mantido. >

A diabetes, caracterizada por problemas na insulina, demanda uma alimentação bem pensada. Contudo, especialistas garantem que o consumo de doces é viável, desde que feito com parcimônia e sabedoria.>

Doces 1 de 5

A nutricionista Cynara Oliveira afirma ao jornal Metrópoles que "as pessoas com diabetes podem comer de tudo, desde que em quantidade correta e horário correto. A alimentação precisa apenas ser saudável, como deveria ser a alimentação de todas as pessoas". Conheça as opções.>

Chocolate amargo para o apetite

Chocolate amargo, com mais de 70% de cacau, é uma excelente opção. Rico em triptofano, ele ajuda a controlar o apetite, sendo ideal para matar a vontade de comer doces.>

A nutricionista Thayanne Neiva enfatiza: "O paciente, entretanto, deve sempre estar atento à lista de ingredientes para não ser enganado. O cacau precisa ser o primeiro ingrediente da lista". Sempre priorize produtos de qualidade.>

Frutas com fibras: o combo perfeito

As frutas são as melhores opções para satisfazer o desejo por doces, pois acrescentam fibras à dieta. Escolha as de baixo índice glicêmico, como mamão, morango e abacate, por exemplo.>

Para frutas de alto índice glicêmico, Cynara recomenda “comer esse tipo de fruta com alguma fonte de fibra, como aveia e chia, ou de proteína, como queijo, iogurte e castanhas. Assim, a absorção do açúcar torna-se mais lenta”.>

Sorvete e picolé caseiro sem culpa

Sorvetes são geralmente ricos em gorduras e açúcar. Contudo, ao fazer em casa, você pode criar uma versão mais saudável com frutas, iogurte natural congelado e substitutos para o açúcar.>

Picolés de frutas sem açúcar também são uma ótima alternativa. As nutricionistas recomendam optar por frutas de menor índice glicêmico, como morango, cereja e kiwi. Usar as cascas no preparo é uma boa dica.>

Pera: a sobremesa discreta

A pera é uma fruta bastante doce, com 17 gramas de açúcar em uma de tamanho médio. Contudo, ela possui baixa carga e índice glicêmico, o que a torna excelente para diabéticos.>