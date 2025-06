SAÚDE

Suplemento barato pode retardar envelhecimento e ajudar a controlar diabetes

O aminoácido natural que promete combater o envelhecimento e o diabetes

Como a taurina age no seu corpo

A nutricionista Juliana Andrade, do Metrópoles, destaca a importância da taurina para as células: "a taurina atua em diversas funções celulares importantes, como equilíbrio de eletrólitos, regulação do cálcio nas células e ação antioxidante".>

Múltiplos benefícios para sua saúde

Um reforço essencial contra o diabetes

No combate ao diabetes, a taurina é um reforço valioso. A nutricionista afirma: "No caso da diabetes, a taurina parece ajudar na sensibilidade à insulina, no controle da glicose no sangue e na proteção das células beta do pâncreas [responsáveis pela produção de insulina]">