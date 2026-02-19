Acesse sua conta
Quem é Lourenço Albarello, dentista voluntário e namorado de Marcelo Pereira

Jornalista revelou o relacionamento com postagem nas redes sociais: 'Quando a gente muda o olhar, a vida muda junto'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 14:47

Marcelo Pereira e o dentista Lourenço Albarello
Marcelo Pereira e o dentista Lourenço Albarello Crédito: Reprodução/Instagram

Lourenço Albarello, de 33 anos, é cirurgião dentista, atua como voluntário em projetos sociais e é o namorado do jornalista Marcelo Pereira, apresentador do Bom Dia São Paulo, da Globo. O relacionamento veio a público após o âncora compartilhar registros do casal nas redes sociais, com fotos em diferentes pontos turísticos do Brasil e uma declaração que marcou o anúncio. “Quando a gente muda o olhar, a vida muda junto. Ressignificando tudo”, escreveu.

Formado pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Universidade Estadual de Campinas, Lourenço é especialista em prótese dentária e também tem formação em odontopediatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além da atuação clínica, ele se dedica ao trabalho voluntário como dentista da ONG Turma do Bem, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa, inclusive, foi tema de uma reportagem exibida no Fantástico em 2024.

Nas redes sociais, Lourenço mantém um perfil mais discreto, com pouco mais de 3,8 mil seguidores, onde costuma compartilhar momentos da rotina profissional, viagens e encontros com amigos e familiares. Marcelo Pereira aparece em algumas dessas publicações, o que já indicava a proximidade entre os dois antes do anúncio oficial.

A revelação do namoro repercutiu entre colegas de trabalho do jornalista. Sabina Simonato, que divide a apresentação do telejornal matinal com Marcelo, comentou: "Lindos! Felicidades! Eu vibro!". "Tive o privilégio de ver esse amor começando de perto! Muita felicidade para esse casal tão querido, de pessoas tão maravilhosas!", escreveu Alessandro Jodar.

Recentemente, Marcelo e Lourenço também passaram datas especiais juntos. Há dois meses, comemoraram o Natal em Palmitinho, no Rio Grande do Sul, ao lado da família do dentista. "Felicidade que transborda ao ser acolhido e bem recebido por essa família linda", declarou o apresentador na ocasião.

