Quer bater a meta de proteína? Veja 3 alimentos mais proteicos que o peito de frango

Alternativas nutritivas e poderosas para quem busca mais desempenho e variedade na dieta

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 13:00

Peito de frango Crédito: Shutterstock

O peito de frango é um clássico das dietas ricas em proteína, mas não é o único nem o mais completo. Segundo especialistas em nutrição, há outras opções capazes de oferecer quantidade igual ou superior de proteína, além de um conjunto mais amplo de nutrientes que beneficiam o corpo.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), adultos saudáveis precisam de cerca de 0,8 grama de proteína por quilo de peso corporal por dia, valor que pode ser maior em quem pratica atividades físicas com frequência. Para quem busca variar o cardápio e fugir da rotina do frango grelhado, três alimentos se destacam por unir valor nutricional e sabor.

1. Lombo de porco assado

Com cerca de 35,6 gramas de proteína a cada 100 gramas, o lombo de porco supera o peito de frango e ainda fornece mais vitamina B1, B2, B12 e selênio, nutrientes que favorecem o metabolismo, fortalecem o sistema nervoso e ajudam na produção de células sanguíneas. A recomendação é controlar a quantidade e o modo de preparo, já que a carne suína contém mais gordura saturada.

2. Atum

Com 34,7 gramas de proteína por 100 gramas, o atum é uma das melhores fontes proteicas de origem animal. Além da alta concentração de proteína, o peixe é rico em ômega-3, vitamina B12 e selênio, que auxiliam na saúde cardiovascular, no funcionamento do cérebro e na redução de inflamações. Por ser leve e versátil, pode aparecer em saladas, sanduíches e refeições principais.

3. Moela de frango cozida

A moela tem teor proteico semelhante ao peito de frango — cerca de 28 gramas de proteína por 100 gramas —, mas se destaca por conter menos gordura e ser rica em ferro, zinco e vitamina B12. Esses nutrientes fortalecem a imunidade, melhoram a memória e combatem a sensação de fraqueza.