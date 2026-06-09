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R$ 400 milhões, estrutura de resort e elevador para carros: como será o apartamento mais caro do Brasil

Megacobertura triplex do Senna Tower, em Balneário Camboriú, terá mais de 900 m² e vista panorâmica

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2026 às 20:42

Senna Tower
Senna Tower Crédito: Reprodução

O mercado imobiliário de luxo brasileiro prepara um empreendimento que promete entrar para a história. Localizado em Balneário Camboriú, Santa Catarina, o Senna Tower deve abrigar uma das coberturas mais caras já lançadas no país, com valor estimado em até R$ 400 milhões.

Inspirado no legado de Ayrton Senna, o projeto prevê a construção do que é anunciado como o edifício residencial mais alto do mundo, com mais de 550 metros de altura e cerca de 157 andares.  

Senna Tower

Senna Tower por Reprodução
Senna Tower por Reprodução
Senna Tower por Reprodução
Senna Tower por Reprodução
Senna Tower por Reprodução
Senna Tower por Reprodução
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Senna Tower por Reprodução
Senna Tower por Reprodução
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Senna Tower por Reprodução

Entre as unidades mais exclusivas estão duas coberturas triplex com aproximadamente 903 metros quadrados. Os imóveis ocupam uma das áreas mais privilegiadas da torre e foram projetados para oferecer uma experiência residencial inédita no Brasil.

Um dos diferenciais que mais chamam atenção é o elevador para carros. O sistema permitirá que os moradores levem seus veículos até andares específicos do edifício, recurso normalmente encontrado apenas em alguns dos empreendimentos mais exclusivos do mundo.

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As coberturas terão vista panorâmica para toda a orla de Balneário Camboriú e para o oceano Atlântico. Em dias de boa visibilidade, a paisagem poderá ser observada a centenas de metros de altura, transformando as janelas em verdadeiros mirantes particulares.

O empreendimento também promete uma estrutura de lazer comparável à de resorts de luxo. O projeto inclui milhares de metros quadrados dedicados ao bem-estar e entretenimento, com piscinas, academia, espaços fitness, áreas de relaxamento, saunas, ambientes gourmet e salões para eventos distribuídos em diferentes níveis da torre.

Alguns desses espaços ficarão localizados a mais de 200 metros de altura. Já determinadas áreas de convivência e eventos devem funcionar próximas ao topo do edifício, oferecendo uma das vistas mais impressionantes do país.

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Outro diferencial é que o prédio não foi pensado apenas para moradores. O projeto prevê áreas de visitação, espaços de contemplação e ambientes inspirados na trajetória de Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1 e um dos maiores ídolos do esporte brasileiro. 

O valor estimado de até R$ 400 milhões para as coberturas coloca as unidades entre as mais caras do mercado imobiliário nacional. Para comparação, o preço supera com folga o de muitos apartamentos de luxo vendidos atualmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Balneário Camboriú.

Ainda em fase de desenvolvimento, o Senna Tower já se tornou um dos projetos imobiliários mais comentados do país. Quando concluído, o empreendimento promete reunir alguns dos imóveis residenciais mais exclusivos e valiosos já construídos no Brasil.

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