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R$ 400 milhões, estrutura de resort e elevador para carros: como será o apartamento mais caro do Brasil

Megacobertura triplex do Senna Tower, em Balneário Camboriú, terá mais de 900 m² e vista panorâmica

Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2026 às 20:42

Senna Tower Crédito: Reprodução

O mercado imobiliário de luxo brasileiro prepara um empreendimento que promete entrar para a história. Localizado em Balneário Camboriú, Santa Catarina, o Senna Tower deve abrigar uma das coberturas mais caras já lançadas no país, com valor estimado em até R$ 400 milhões.

Inspirado no legado de Ayrton Senna, o projeto prevê a construção do que é anunciado como o edifício residencial mais alto do mundo, com mais de 550 metros de altura e cerca de 157 andares.

Senna Tower 1 de 18

Entre as unidades mais exclusivas estão duas coberturas triplex com aproximadamente 903 metros quadrados. Os imóveis ocupam uma das áreas mais privilegiadas da torre e foram projetados para oferecer uma experiência residencial inédita no Brasil.

Um dos diferenciais que mais chamam atenção é o elevador para carros. O sistema permitirá que os moradores levem seus veículos até andares específicos do edifício, recurso normalmente encontrado apenas em alguns dos empreendimentos mais exclusivos do mundo.

As coberturas terão vista panorâmica para toda a orla de Balneário Camboriú e para o oceano Atlântico. Em dias de boa visibilidade, a paisagem poderá ser observada a centenas de metros de altura, transformando as janelas em verdadeiros mirantes particulares.

O empreendimento também promete uma estrutura de lazer comparável à de resorts de luxo. O projeto inclui milhares de metros quadrados dedicados ao bem-estar e entretenimento, com piscinas, academia, espaços fitness, áreas de relaxamento, saunas, ambientes gourmet e salões para eventos distribuídos em diferentes níveis da torre.

Alguns desses espaços ficarão localizados a mais de 200 metros de altura. Já determinadas áreas de convivência e eventos devem funcionar próximas ao topo do edifício, oferecendo uma das vistas mais impressionantes do país.

Outro diferencial é que o prédio não foi pensado apenas para moradores. O projeto prevê áreas de visitação, espaços de contemplação e ambientes inspirados na trajetória de Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1 e um dos maiores ídolos do esporte brasileiro.

O valor estimado de até R$ 400 milhões para as coberturas coloca as unidades entre as mais caras do mercado imobiliário nacional. Para comparação, o preço supera com folga o de muitos apartamentos de luxo vendidos atualmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Balneário Camboriú.