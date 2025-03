TV

Record surpreende e anuncia saída de âncora após 21 anos na emissora

Celso Freitas era a cara do segundo jornal mais assistido no horário nobre da televisão brasileira

Em sua carreira na Record, Celso Freitas cobriu eventos históricos na política e no esporte, além de ter ajudado a consolidara a tração como o segundo mais assistido do horário nobre no Brasil.>

Celso Freitas chegou à Record em 2004 para o lançamento do Domingo Espetacular. Em 2006, passou a ser âncora do Jornal da Record. Durante os 21 anos da emissora (especialmente os últimos 19 no JR) ele noticiou os principais acontecimentos do mundo e participou de coberturas históricas. Também mediou debates eleitorais e apresentou outros programas jornalísticos, como o Repórter Record e as Retrospectivas. Na Record News, comandou o Entrevista Record News – Bastidores da Notícia por 5 anos. Nas plataformas digitais do grupo emprestou seu talento no JR 15 Minutos.>