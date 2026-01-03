SALVADOR

Recorde! Aeroporto de Salvador supera 8 milhões de passageiros em 2025

É o maior número desde 2018

Fernanda Varela

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 09:08

Criança viajando no aeroporto de Salvador Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O Salvador Bahia Airport ultrapassou a marca de 8 milhões de passageiros transportados em 2025 e consolida um ano de crescimento sustentado. O desempenho reforça a importância do terminal para a conectividade da Bahia com destinos nacionais e internacionais, com impactos diretos no turismo, nos negócios e no desenvolvimento econômico do estado.

A estimativa é fechar o ano com cerca de 8,07 milhões de passageiros em voos comerciais, avanço de 6% em relação a 2024 e de 4% na comparação com 2019, último ano antes da pandemia. O resultado foi puxado principalmente pelo tráfego internacional, que cresceu 28% entre janeiro e novembro de 2025 na comparação anual e ficou 25% acima do nível de 2019.

Aeroporto de Salvador 1 de 6

Com esse avanço, a participação do mercado internacional no total de passageiros do aeroporto também aumentou, passando de 6% em 2019 para uma projeção de 7% em 2025. O movimento reflete a ampliação da malha aérea de Salvador, com novas ligações para a Europa, Argentina e Uruguai, fortalecendo a capital baiana como porta de entrada relevante para turistas estrangeiros.

No fim do ano, o aeroporto iniciou voos diretos da Flybondi entre Salvador e o Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires. É a primeira operação da companhia na capital baiana, que passa a contar com quatro empresas ligando Salvador à Argentina, ao lado de Aerolíneas Argentinas, GOL e SKY Airline.

A conectividade internacional ganha novo reforço no início de janeiro, com o retorno da Copa Airlines, que volta a ligar Salvador ao Panamá, ampliando o acesso a destinos da América Central, América do Norte e Caribe. As novas operações consolidam Salvador como um dos principais hubs internacionais do Nordeste.