NOVELA DAS 9

Resumo de ‘Vale Tudo’: Heleninha bebe e ataca Celina nesta terça (2)

Maria de Fátima inicia chantagem contra Odete, enquanto Heleninha perde o controle

Heider Sacramento

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 12:18

Heleninha perde o controle e parte para cima de Celina em “Vale Tudo” Crédito: Reprodução

No capítulo desta terça-feira (2) de “Vale Tudo”, Maria de Fátima (Bella Campos) começa a chantagear Odete Roitman (Debora Bloch), exigindo dinheiro após colocar a ex-sogra “nas mãos”. A jovem vilã promete não parar por aí, deixando a trama ainda mais tensa.

Heleninha (Paolla Oliveira) também ganha destaque. Ao descobrir que Celina (Malu Galli) foi sócia de Raquel (Taís Araújo) na Paladar, a artista volta a beber e, ao chegar em casa embriagada, confronta Celina.

A novela ainda mostra Raquel decidindo transformar a Paladar em um restaurante, enquanto Solange acompanha Afonso na internação hospitalar. André pressiona Aldeíde a assumir o namoro com ele, aumentando a pressão sobre os personagens.