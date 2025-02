VEJA A COLEÇÃO

Rihanna tira a roupa e posa com calcinha e sutiã dos Smurfs

Cantora dará voz à personagem Smurfette no novo filme dos 'Smurfs'

Rihanna fez uma propaganda incomum e curiosa do filme dos Smurfs, do qual participará dando voz à personagem Smurfette.>

A cantora posou em fotos e vídeo para a nova campanha de sua grife Savage X Fenty em parceria com o icônico desenho dos anos 1980. Nas imagens, Rihanna mostrou diversas peças da coleção, que conta com lingerie feminina como calcinha e sutiã, conjunto de moletom e cueca masculina, todos com a estampa dos bonequinhos azuis. Há ainda a opção com estampas do mago Gargamel e por seu gato Cruel.>