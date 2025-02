FIM DE UMA ERA

Rita Lobo anuncia despedida do GNT após 12 anos

Chef publicou uma longa carta falando sobre sua despedida

Focada no projeto Panelinha, onde compartilha receitas há 25 anos, ela decidiu se dedicar aos seus projetos pessoais. "O Panelinha vai completar 25 anos. O site nasceu antes dos meus filhos que já são adultos. E eu fico maravilhada de ver que milhões de pessoas aprenderam a cozinhar com a gente ao longo desse tempo, seja na Escola Panelinha, com os nossos livros, com as receitas do site", começou a apresentadora.>

Na legenda, ela ainda acrescentou: "Chegou a hora de fechar um ciclo. Pra me dedicar 100% ao Panelinha, não vou mais fazer o Cozinha Prática. O site cresceu, virou editora, escola, produtora multiplataforma, estúdio com vários projetos e conta com uma cozinha de testes que não para. Tudo isso pra ajudar você a melhorar sua alimentação! E vem muito mais coisas por aí.Foram 12 anos de uma parceria muito bacana com o GNT, que rendeu 427 episódios em temporadas com temas muito diferentes. O canal sempre confiou no nosso entendimento sobre alimentação e me permitiu ir além das receitas. E você fez do programa um sucesso de audiência. Obrigada ao grupo Globo que esteve ao meu lado na missão de entrar na sua casa também com a série documental Prato Feito Brasil. Aliás, os episódios estão no @GloboPlay".>