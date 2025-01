TRAUMAS DA INFÂNCIA

Roberta Miranda relembra agressões do pai: "Me arrebentava inteira"

Cantora fala sobre violência doméstica, alcoolismo e a relação conturbada com o pai

A cantora Roberta Miranda emocionou o público ao abrir o coração durante o programa Roda Viva. Em um relato forte, ela revelou detalhes da relação abusiva que viveu com o pai, marcada por agressões físicas e episódios traumáticos. "Me arrebentava inteira", disse a artista, ao descrever os momentos de violência. >

De acordo com Roberta, o comportamento do pai era agravado pelo alcoolismo, gerando situações de extrema tensão. "Eu só não sofri agressão sexual, se não eu matava ele", afirmou. Entre os episódios narrados, ela contou sobre a vez em que o pai quebrou a perna de um dos filhos com um pé de mesa de madeira e também sobre o momento em que foi atacada com uma panela de pressão.>