Santos anuncia retorno de Gabigol e aposta em bastidores fortes com Neymar

Atacante volta por empréstimo após passagem pelo Cruzeiro, com aval do camisa 10 e relação próxima também fora de campo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 14:30

Neymar e Gabigol
Neymar e Gabigol Crédito: Reprodução

O Santos anunciou na manhã deste sábado (3) o retorno do atacante Gabigol, que chega por empréstimo de um ano após passagem pelo Cruzeiro. A negociação foi construída ao longo das últimas semanas e ganhou força com a sinalização positiva do próprio jogador, que manifestou o desejo de voltar à Vila Belmiro em um momento de reconstrução do clube.

Nos bastidores, o retorno de Gabigol contou com um fator considerado decisivo pela diretoria santista, a relação próxima com Neymar. Os dois mantêm amizade de longa data desde a base do Santos e hoje também têm ligação fora de campo, já que Gabigol é namorado de Rafaella Santos, irmã do camisa 10. Pessoas próximas ao clube relatam que o ambiente criado com a permanência de Neymar foi visto como fundamental para convencer o atacante a aceitar o projeto esportivo, mesmo com a necessidade de reduzir ganhos e aceitar a divisão salarial.

A negociação exigiu costura financeira delicada. No Cruzeiro, Gabigol tinha vencimentos acima de R$ 2,5 milhões mensais, valor incompatível com o atual planejamento do Santos. A diretoria só avançou após acertar a divisão do salário e alinhar o empréstimo como parte de uma estratégia maior de controle da folha, que inclui possíveis saídas de jogadores ao longo da temporada. A mudança de cenário no clube mineiro, após a chegada do técnico Tite, também pesou, já que o atacante passou a ter menos espaço no time titular.

Internamente, o Santos aposta que o reencontro entre Gabigol e Neymar pode ter impacto direto no desempenho esportivo e no ambiente do elenco. Os dois atuaram juntos apenas uma vez no profissional, em 2013, na estreia de Gabigol e na despedida de Neymar antes da transferência para o Barcelona. Agora, mais maduros e em outro momento da carreira, a expectativa é de que a sintonia fora de campo se traduza em protagonismo dentro das quatro linhas.

Histórico do atleta

Formado nas categorias de base do Santos, Gabigol disputou 210 partidas pelo clube, com 84 gols e 13 assistências, foi bicampeão paulista em 2015 e 2016 e artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2018, com 18 gols. Após deixar a Vila Belmiro, construiu trajetória marcante no Flamengo entre 2019 e 2024, período em que se tornou ídolo ao conquistar duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro Campeonatos Cariocas, somando 305 jogos e 160 gols. Em 2025, acertou com o Cruzeiro, onde teve temporada irregular, com 49 partidas, 13 gols e quatro assistências.

O último encontro de Gabigol com a torcida santista havia ocorrido na rodada final do Brasileirão de 2025, quando o Santos venceu o Cruzeiro por 3 a 0, na Vila Belmiro. O atacante chegou a marcar, mas teve o gol anulado por impedimento. Após a partida, comentou o clima no estádio. “Tem uns que xingam, uns que fazem assim, gesto para eu voltar ao Santos. Bom pra caramba. Eu gosto muito de estar em Santos. Muito bom”, disse.

Agora, o atacante retorna oficialmente ao clube que o revelou, cercado de expectativa esportiva e também pelo peso dos bastidores, em um reencontro que une futebol, amizade e laços pessoais.

