Senado aprova convocação de Carlinhos Maia para depor na CPI das Bets

Após Virginia Fonseca e Rico Melquiades, senadores que integram da CPI das Bets querem ouvir o humorista e influencer Carlinhos Maia

Os senadores que fazem parte da CPI (comissão Parlamentar de Inquérito) das Bets, que investiga desvios e irregularidades em jogos de azar na internet, aprovaram na tarde desta quarta-feira (21/5) a convocação do influenciador e humorista Carlinhos Maia a prestar depoimento no Senado Federal.>

O texto do requerimento 462/2025 é de autoria da senadora Soraya Thronicke (PODEMOS/MS), relatora da CPI das Apostas Esportivas no Senado. “Convoca o Sr. Luiz Carlos Ferreira dos Santos, Influenciador Digital, para prestar depoimento”. Ainda não há previsão de quando o famoso deve ser ouvido no Senado.>