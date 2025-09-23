Acesse sua conta
Sensitiva revela 11 sinais de que existem espíritos perto de você

Da sensação de ser observado a cheiros inesperados, a sensitiva Márcia Fernandes aponta sinais para quem acredita em fenômenos espirituais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 13:43

Espíritos podem estar por perto
Espíritos podem estar por perto Crédito: Shutterstock

Você já teve a impressão de que não está sozinho em um ambiente, mesmo estando só? Segundo a sensitiva Márcia Fernandes, existem sinais, às vezes sutis, às vezes claros, que podem denunciar a presença de espíritos próximos. Veja abaixo os principais indícios descritos por ela:

1. Sintomas físicos sem causa aparente

Queda de cabelo, tontura, zumbido nos ouvidos ou dores pelo corpo que não encontram explicação médica podem ser interpretados como sinais de interferência energética, segundo a sensitiva.

2. Ruídos incomuns dentro de casa

Portas que batem sozinhas, passos, móveis que parecem se mover ou sons sem origem definida chamam atenção para uma possível presença.

3. Objetos deslocados

Itens simples, como canetas ou chaves, aparecendo em lugares diferentes sem que alguém os tenha mexido.

4. Eletrônicos com comportamento estranho

Aparelhos que ligam ou desligam sozinhos, televisores mudando de canal ou luzes piscando sem razão aparente.

5. Reação incomum de animais

Pets que encaram o vazio, latem, miam ou se comportam de modo agitado diante de algo que os humanos não percebem.

6. Sensação constante de ser observado

A sensação persistente de estar sendo vigiado, mesmo em cômodos vazios, é um relato frequente em relatos de percepção espiritual.

7. Toques sem explicação

A sensação de receber um toque no ombro, puxões sutis ou escoriações sem causa conhecida pode ser um sinal relatado por pessoas que passaram por experiências assim.

8. Vozes ou risadas ao redor

Sons de conversas, risadas ou sussurros que parecem vir do nada, sem fonte identificável.

9. Mudanças repentinas de temperatura

Áreas que ficam subitamente geladas ou uma corrente fria localizada em pontos específicos da casa.

10. Odores estranhos

Cheiros incomuns, como flores em locais onde não há, ou odor de podre sem explicação, associados a aparições em muitos relatos.

11. Agressões físicas inexplicáveis

Experiências mais intensas, como puxões de cabelo, empurrões ou arranhões que não têm explicação lógica.

Márcia Fernandes ressalta que esses sinais podem aparecer isoladamente ou em combinação. Para quem se sente afetado, ela recomenda atenção aos padrões, busca por orientação e, se for o caso, apoio emocional e espiritual. Independentemente da interpretação, qualquer sintoma físico novo deve ser investigado por um profissional de saúde antes de atribuí-lo a causas espirituais.

Espíritos

