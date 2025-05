ELA VOLTOU!

Silvia Pfeifer volta à Globo após 10 anos e entrará em novela para destruir casamento; veja

Consagrada na emissora, atriz integra o elenco a partir da próxima semana

Na trama, Silvia interpretará uma advogada que se envolve com Abel (Tony Ramos), empresário que vive um casamento infeliz com Filipa (Claudia Abreu). O personagem se casou com a atual esposa no primeiro capítulo da novela, mas a cerimônia foi interrompida pela chegada de Ellen (Camila Pitanga), uma ex-funcionária de sua empresa que, gravemente doente, pediu que ele cuidasse da filha bebê, Sofia (atualmente vivida por Elis Cabral), em retribuição por uma dívida do passado. Anos antes, Ellen havia impedido Abel de tirar a própria vida.>