Sob o comando de Daniela Mercury, Pôr do Som é confirmado para abrir 2026 em Salvador

Felipe Sena
Alô Alô Bahia
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 20:34
O Pôr do Som se tornou um dos eventos tradicionais do verão de Salvador, que marca o início de mais um ano, e mais uma edição foi confirmada nesta sexta-feira (12). A celebração acontece no dia 1ª de janeiro, mantendo a tradição que marca a virada de ano na capital baiana. O evento acontece pelo segundo ano consecutivo no Farol da Barra.
Considerado um dos rituais culturais da virada do ano em Salvador, o Pôr do Som ocorre há décadas e reúne público local e turistas para celebrar a chegada do ano ao som da música de Daniela Mercury.
Daniela Mercury
A cantora também destacou a importância do evento para a população. ““É um evento muito importante, com muita tradição. São 26 anos agora, é um show aberto, de graça, que dá acesso à população inteira para celebrar a música popular brasileira e o axé com amor e convidados especiais”, disse.
Em 2025, o “Pôr do Som” reuniu milhares de pessoas, em uma celebração aos 40 anos do Axé Music, 75 anos do trio elétrico e 40 anos de carreira de Daniela Mercury.