VERÃO 2026

Sob o comando de Daniela Mercury, Pôr do Som é confirmado para abrir 2026 em Salvador

Como tradição, evento acontece no Farol da Barra no dia 1ª de janeiro



Felipe Sena

Alô Alô Bahia

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 20:34

Evento se tornou tradicional no calendário do verão de Salvador Crédito: Elias Dantas | Alô Alô Bahia

O Pôr do Som se tornou um dos eventos tradicionais do verão de Salvador, que marca o início de mais um ano, e mais uma edição foi confirmada nesta sexta-feira (12). A celebração acontece no dia 1ª de janeiro, mantendo a tradição que marca a virada de ano na capital baiana. O evento acontece pelo segundo ano consecutivo no Farol da Barra.

Considerado um dos rituais culturais da virada do ano em Salvador, o Pôr do Som ocorre há décadas e reúne público local e turistas para celebrar a chegada do ano ao som da música de Daniela Mercury.

A cantora também destacou a importância do evento para a população. ““É um evento muito importante, com muita tradição. São 26 anos agora, é um show aberto, de graça, que dá acesso à população inteira para celebrar a música popular brasileira e o axé com amor e convidados especiais”, disse.