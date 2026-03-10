ASTROLOGIA

Suas relações andam meio mornas? 4 signos entram em fase intensa de novas conexões a partir desta terça (10 de março)

A Lua em Sagitário traz liberdade e magnetismo para as relações

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de março de 2026 às 17:17

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O clima de romance hoje ganha um tempero de aventura e boas risadas. Se as suas relações andavam meio mornas ou presas na rotina, a Lua em Sagitário chega para sacudir as estruturas. O amor nesta terça-feira pede espaço, conversas filosóficas e, acima de tudo, companheirismo. Não é dia de cobrar satisfações, mas de convidar o outro para descobrir um novo horizonte ao seu lado.



Para Leão, Libra, Aquário e Sagitário, o magnetismo pessoal está batendo recordes. Se você está solteiro, um flerte pode surgir de onde você menos espera: uma conversa em grupo ou até um interesse compartilhado por um novo aprendizado. Para quem já tem um par, a dica é sair do óbvio. Uma caminhada ao ar livre ou planejar a próxima viagem em conjunto vai renovar a conexão de forma surpreendente e muito prazerosa.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

A franqueza será sua maior aliada, mas use-a com sabedoria. Dizer o que sente com um sorriso no rosto abre muito mais portas do que o confronto direto. Sagitário nos ensina que a verdade é libertadora e, quando dita com generosidade, fortalece os laços de confiança. É um excelente momento para alinhar planos de futuro com quem você ama, garantindo que ambos estejam caminhando na mesma direção.

