Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suas relações andam meio mornas? 4 signos entram em fase intensa de novas conexões a partir desta terça (10 de março)

A Lua em Sagitário traz liberdade e magnetismo para as relações

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de março de 2026 às 17:17

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O clima de romance hoje ganha um tempero de aventura e boas risadas. Se as suas relações andavam meio mornas ou presas na rotina, a Lua em Sagitário chega para sacudir as estruturas. O amor nesta terça-feira pede espaço, conversas filosóficas e, acima de tudo, companheirismo. Não é dia de cobrar satisfações, mas de convidar o outro para descobrir um novo horizonte ao seu lado.

Para Leão, Libra, Aquário e Sagitário, o magnetismo pessoal está batendo recordes. Se você está solteiro, um flerte pode surgir de onde você menos espera: uma conversa em grupo ou até um interesse compartilhado por um novo aprendizado. Para quem já tem um par, a dica é sair do óbvio. Uma caminhada ao ar livre ou planejar a próxima viagem em conjunto vai renovar a conexão de forma surpreendente e muito prazerosa.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

LEIA MAIS SOBRE O CASO

O coração volta a bater forte para 3 signos hoje (10 de março) e marca um recomeço no amor

O dia de hoje (10 de março) favorece 4 signos, que conseguem transformar riscos em oportunidades e atrair sorte e abundância

Cor e número da sorte de hoje (10 de março): como os signos podem lidar com pressões financeiras e desafios inesperados

Anjo da Guarda alerta 3 signos nesta terça (10 de março): equilíbrio emocional e mais atenção antes de reagir a situações inesperadas

A sorte começa a virar para 3 signos no dia de hoje (10 de março) e decisões importantes podem mudar o rumo do dia

A franqueza será sua maior aliada, mas use-a com sabedoria. Dizer o que sente com um sorriso no rosto abre muito mais portas do que o confronto direto. Sagitário nos ensina que a verdade é libertadora e, quando dita com generosidade, fortalece os laços de confiança. É um excelente momento para alinhar planos de futuro com quem você ama, garantindo que ambos estejam caminhando na mesma direção.

Termine a noite celebrando a vida. O amor hoje é leve, alegre e busca significado. Se você se permitir ser autêntico, atrairá pessoas que vibram na mesma sintonia de liberdade e crescimento. O universo está enviando o alívio necessário para que seu coração volte a bater forte, sem o peso de mágoas passadas. Aproveite essa onda de otimismo para ser feliz agora.

Leia mais

Imagem - Em meio à guerra, Miá Mello consegue voo para sair do Catar: 'Uma brasileira me ajudou'

Em meio à guerra, Miá Mello consegue voo para sair do Catar: 'Uma brasileira me ajudou'

Imagem - Ana Castela abre o jogo sobre relação com Zé Felipe após temporada na Fazenda Talismã

Ana Castela abre o jogo sobre relação com Zé Felipe após temporada na Fazenda Talismã

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (10) vão influenciar seu bolso

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta terça (10) vão influenciar seu bolso

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Naiane se une com aliados para tramar contra Agrado; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça (10 de março)

Naiane se une com aliados para tramar contra Agrado; confira resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça (10 de março)
Imagem - Namorado de Jojo Todynho volta a caminhar após infarto e celebra primeiros passos

Namorado de Jojo Todynho volta a caminhar após infarto e celebra primeiros passos
Imagem - Vestido 'inacabado' de R$ 42 mil rouba a cena na Paris Fashion Week

Vestido 'inacabado' de R$ 42 mil rouba a cena na Paris Fashion Week

MAIS LIDAS

Imagem - Baiano vencedor do prêmio de R$ 1,8 milhão da Lotofácil pagou R$ 3,50 na aposta
01

Baiano vencedor do prêmio de R$ 1,8 milhão da Lotofácil pagou R$ 3,50 na aposta

Imagem - Perícia encontra marcas em pescoço de esposa de tenente-coronel encontrada morta com tiro na cabeça
02

Perícia encontra marcas em pescoço de esposa de tenente-coronel encontrada morta com tiro na cabeça

Imagem - Influenciadora é suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões de clube de tênis em Salvador
03

Influenciadora é suspeita de desviar mais de R$ 2 milhões de clube de tênis em Salvador

Imagem - Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta terça (10 de março): cuidado com palavras e atitudes
04

Anjo da Guarda envia recado para 3 signos nesta terça (10 de março): cuidado com palavras e atitudes