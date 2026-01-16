BELEZA

Sucesso entre asiáticas, técnica de lavar o cabelo com água de arroz vira tendência entre jovens

Transforme sua rotina de beleza com este ingrediente simples e barato da sua cozinha

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 11:00

Nova tendência das redes visa ressignificar insumo geralmente descartado nas cozinhas Crédito: Freepik

Olhar para a despensa pode revelar segredos de beleza que muitas vezes ignoramos no cotidiano. Recentemente, a internet resgatou uma técnica de lavagem capilar que utiliza um ingrediente presente em quase todos os lares. Esse método promete devolver a vida aos fios de maneira natural.

Embora o sucesso atual venha das redes sociais asiáticas, essa prática faz parte da história da China. O debate sobre a eficácia da técnica divide opiniões sobre ser um "produto milagroso" ou ciência aplicada. Entender os nutrientes envolvidos ajuda a esclarecer como essa mistura age na fibra.

Vantagens de usar o amido natural

Quando lavamos o arroz, a água carrega substâncias como aminoácidos e proteínas que estavam no grão. Esses componentes atuam diretamente na superfície do cabelo, ajudando a fechar as cutículas abertas. Esse processo é essencial para manter a hidratação e o brilho.

Além disso, os antioxidantes presentes protegem o fio contra agentes agressores do ambiente externo. O amido de arroz funciona como um agente de nutrição que diminui o frizz indesejado. Como resultado, o cabelo apresenta uma aparência mais saudável e com volume controlado.

Maneira correta de preparar a mistura

Você deve separar o arroz e lavá-lo sobre um recipiente para não perder o líquido precioso. Lembre-se de que a primeira água deve ser jogada fora devido às sujeiras e impurezas. Reserve apenas o líquido da segunda rodada de limpeza para passar no seu cabelo.

Durante o banho, higienize os fios normalmente e seque-os levemente com uma toalha macia antes da aplicação. Despeje a água de arroz com calma, garantindo que cada mecha receba o tratamento por igual. Massageie bem o couro cabeludo e aguarde o tempo de ação de cinco minutos.

O que a ciência diz sobre o método

Para terminar, use água morna no enxágue e retire todo o produto para evitar resíduos pesados. Se os fios estiverem opacos, o uso de uma toalha após a aplicação potencializa os efeitos. Entretanto, respeite o intervalo de uma semana entre cada sessão de tratamento capilar.