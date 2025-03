FAMOSOS

Suzana Pires radicaliza e aparece de cabeça raspada; veja foto

Na trama, a atriz é uma professora de matemática que luta contra um câncer de mama

A atriz Suzana Pires é dedicadíssima. Ela, que será protagonista do filme Câncer com Ascendente em Virgem, da autora e diretora Rosane Svartman, decidiu raspar a cabeça para dar vida à personagem Clara. A estreia será no dia 27 de março.>