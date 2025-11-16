TAROT & ASTROS

Tarot deste domingo (16 de novembro) aponta revelações e intuições que podem atrair prosperidade

A Sacerdotisa indica clareza interna e decisões que fortalecem o futuro financeiro

Heider Sacramento

O domingo (16) chega com a suavidade de A Sacerdotisa, carta ligada à intuição, sabedoria e percepção profunda. Embora pareça um dia mais introspectivo, o movimento energético é fortíssimo, especialmente no campo das decisões que impactam seu dinheiro e seus projetos de longo prazo.

A Sacerdotisa abre portas através do entendimento. Ela revela onde você está gastando energia demais, onde pode economizar e o que realmente merece continuar no seu caminho. É um ótimo dia para revisar metas, repensar escolhas profissionais e definir prioridades que tragam estabilidade.