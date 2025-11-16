Acesse sua conta
Tarot deste domingo (16 de novembro) aponta revelações e intuições que podem atrair prosperidade

A Sacerdotisa indica clareza interna e decisões que fortalecem o futuro financeiro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O domingo (16) chega com a suavidade de A Sacerdotisa, carta ligada à intuição, sabedoria e percepção profunda. Embora pareça um dia mais introspectivo, o movimento energético é fortíssimo, especialmente no campo das decisões que impactam seu dinheiro e seus projetos de longo prazo.

A Sacerdotisa abre portas através do entendimento. Ela revela onde você está gastando energia demais, onde pode economizar e o que realmente merece continuar no seu caminho. É um ótimo dia para revisar metas, repensar escolhas profissionais e definir prioridades que tragam estabilidade.

No amor, a carta favorece conversas internas que clareiam dúvidas. No trabalho, insights e ideias silenciosas podem virar oportunidades reais nas próximas semanas. Ouça o que sua intuição diz: ela está mais afiada do que nunca.

Tags:

Signos Tarot Astrologia

