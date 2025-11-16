Tarot deste domingo (16 de novembro) aponta revelações e intuições que podem atrair prosperidade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 16 de novembro de 2025 às 05:00
O domingo (16) chega com a suavidade de A Sacerdotisa, carta ligada à intuição, sabedoria e percepção profunda. Embora pareça um dia mais introspectivo, o movimento energético é fortíssimo, especialmente no campo das decisões que impactam seu dinheiro e seus projetos de longo prazo.
Tarot
A Sacerdotisa abre portas através do entendimento. Ela revela onde você está gastando energia demais, onde pode economizar e o que realmente merece continuar no seu caminho. É um ótimo dia para revisar metas, repensar escolhas profissionais e definir prioridades que tragam estabilidade.
No amor, a carta favorece conversas internas que clareiam dúvidas. No trabalho, insights e ideias silenciosas podem virar oportunidades reais nas próximas semanas. Ouça o que sua intuição diz: ela está mais afiada do que nunca.