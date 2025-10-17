Acesse sua conta
Tem testa grande? Veja truques simples para disfarçar e equilibrar o rosto

Existem alternativas para disfarçar o que te incomoda

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 16:57

Testa grande incomoda muitas pessoas
Testa grande incomoda muitas pessoas Crédito: Divulgação

Quem tem a testa mais larga pode usar alguns truques de beleza e estilo para equilibrar as proporções do rosto, sem precisar recorrer a nada radical. O segredo está em usar o cabelo, a maquiagem e até os acessórios a seu favor.

Cabelos que favorecem

As franjas são as maiores aliadas de quem tem a testa grande. Podem ser retas, desfiadas ou laterais, dependendo do formato do rosto. As curtas e retas criam um visual moderno e ajudam a encurtar visualmente a testa. Já as laterais e longas são ideais para quem prefere um efeito mais sutil. Outra boa opção é apostar em penteados com volume no topo da cabeça ou ondas soltas, que tiram a atenção da região frontal.

Franja ajuda a disfarçar o tamanho da testa

Maquiagem estratégica

O contorno é o melhor amigo nesse caso. Aplicar bronzer ou pó um tom mais escuro na parte superior da testa, perto da raiz do cabelo, cria uma sombra natural que dá a sensação de uma testa menor. Iluminar o centro do rosto e as têmporas também ajuda a harmonizar. Evite o excesso de iluminador na testa, que pode chamar atenção justamente para a área que se quer disfarçar.

Maquiagem ajuda a disfarçar a testa grande

Acessórios inteligentes

Lenços, chapéus e bonés podem ser grandes aliados, principalmente em dias de cabelo rebelde. Brincos chamativos e colares mais longos ajudam a direcionar o olhar para a parte inferior do rosto e pescoço, equilibrando as proporções.

Acessórios ajudam a disfarçar a testa grande em homens e mulheres

Autoestima sempre em primeiro lugar

Mais do que seguir truques de beleza, o importante é se sentir confortável com o espelho. A testa é parte da expressão, e muitos rostos marcantes, de artistas a modelos, são lembrados justamente por ela. Os truques estão aí apenas para quem quiser realçar o que já tem de melhor.

