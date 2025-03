CELEBRIDADES

Thiaguinho e Carol Peixinho anunciam gravidez: 'Nosso amor transbordou'

O casal compartilhou a novidade com os fãs, mostrando o registro da ultrassonografia e expressando gratidão pelo carinho recebido

O cantor Thiaguinho e a influenciadora Carol Peixinho estão radiantes! O casal anunciou na tarde deste domingo (30) que está esperando o primeiro filho. A emocionante notícia foi compartilhada com seus seguidores nas redes sociais, acompanhada de uma foto do cantor com as mãos na barriga de Carol. “Agora somos três”, escreveram. >