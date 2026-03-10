Acesse sua conta
TitaN, streamer e gamer profissional de LoL, é denunciado por estupro

Após denúncias de crimes sexuais, Alexandre Lima dos Santos, o TitaN, foi desligado da equipe de esportes eletrônicos em que atuava

Publicado em 10 de março de 2026 às 23:18

TitaN Crédito: Reprodução

Alexandre Lima dos Santos, streamer e jogador profissional de League of Legends (LoL) conhecido como TitaN, foi denunciado por crimes sexuais envolvendo ao menos três mulheres, incluindo uma adolescente de 16 anos. Após a repercussão do caso, o atleta de 25 anos foi desligado da equipe de esportes eletrônicos PaiN Gaming.

“A paiN Gaming informa o desligamento de Alexandre TitaN Lima da organização. Como instituição, pautamos nossas decisões por princípios e pela responsabilidade que carregamos com a nossa história, com a comunidade e com tudo que a paiN representa”, publicou a equipe.

