TitaN, streamer e gamer profissional de LoL, é denunciado por estupro

MetrópoIes
Publicado em 10 de março de 2026 às 23:18
Alexandre Lima dos Santos, streamer e jogador profissional de League of Legends (LoL) conhecido como TitaN, foi denunciado por crimes sexuais envolvendo ao menos três mulheres, incluindo uma adolescente de 16 anos. Após a repercussão do caso, o atleta de 25 anos foi desligado da equipe de esportes eletrônicos PaiN Gaming.
TitaN
“A paiN Gaming informa o desligamento de Alexandre TitaN Lima da organização. Como instituição, pautamos nossas decisões por princípios e pela responsabilidade que carregamos com a nossa história, com a comunidade e com tudo que a paiN representa”, publicou a equipe.