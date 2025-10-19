Acesse sua conta
Tomar remédio com validade vencida pode matar? Veja o que acontece e os riscos

Não se atentar ao prazo de validade dos medicamentos pode trazer malefícios à saúde

  • J
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 16:00

Remédios vencidos devem ser descartados adequadamente
Remédios vencidos devem ser descartados adequadamente

É muito comum esquecer remédios, como analgésicos e antibióticos, e só voltar a tomar muitos meses depois, quando outra doença aparece. Mas cuidado, tomar remédio passado da validade pode trazer malefícios para a saúde.

O correto, quando o remédio vence, é fazer o descarte adequado em uma farmácia, para evitar que os compostos químicos acabem na água de rios ou poluindo lençóis freáticos, e comprar uma caixa nova.

Mas na correria do dia a dia, nem sempre lembramos de manter a caixa onde o prazo está escrito, e cartelas de remédio ficam jogadas em prateleiras e armários. Entenda os riscos:

Paracetamol vencido

Talvez o “campeão do esquecimento” seja o paracetamol, remédio simples que alivia vários tipos de dores. Segundo o Sistema Integrado de Gestão e Recolhimento de Embalagens e Medicamentos da Espanha, a estabilidade do remédio só é garantida até o prazo indicado.

Isso significa que, depois da validade, cientistas não possuem certeza sobre os efeitos do paracetamol. O mais provável é que o remédio simplesmente perca sua eficácia, e você continue com dor mesmo depois de tomar.

Outra possibilidade é que os compostos se tornem voláteis e formem substâncias nocivas em seu corpo. Segundo a OMS, a automedicação e o uso indevido de medicamentos são uma das principais causas de complicações preveníveis no ambiente de saúde.

Remédios mais perigosos

Antibióticos apresentam um risco ainda maior se tomados vencidos. Isso porque antibióticos com menos eficácia eliminam as bactérias “mais fracas”, e mantêm vivas as mais resistentes. Com o tempo, esse processo de seleção gera superbactérias.

Essas bactérias são resistentes à maioria dos antibióticos, o que torna o tratamento mais difícil e, às vezes, impossível. Jamais tome antibióticos sem necessidade, muito menos um vencido.

Já os remédios em forma líquida ou viscosa, como colírios e xaropes, possuem maior volatilidade. Isso significa que a probabilidade deles já não terem eficácia depois do prazo, ou trazerem efeitos adversos, é bem maior.

Moral da história: tomar remédios vencidos trazem mais malefícios que benefícios. Mantenha sempre a caixa do medicamento para saber quando é o prazo de validade, e faça o descarte certo se já tiver passado.

