CELEBRIDADES

Trump, Paris Hilton e mais: Giulia Be fala sobre convidados do casamento com herdeiro Kennedy

Cantora revelou detalhes da cerimônia e comentou possíveis presenças ilustres, como Paris Hilton e Donald Trump

Heider Sacramento

Publicado em 12 de março de 2025 às 13:53

Giulia Be e Conor Kennedy Crédito: Reprodução/

A cantora e atriz Giulia Be compartilhou novidades sobre seu casamento com Conor Kennedy, herdeiro da família Kennedy, durante a estreia da peça O Marido da Minha Mulher, em São Paulo, na última segunda-feira (10). A cerimônia está marcada para o dia 29 de novembro deste ano e acontecerá na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, na capital paulista. >

“Eu fiquei, assim, encantadíssima. É muito, muito linda e maravilhosa”, afirmou Giulia sobre a igreja onde dirá o tão esperado “sim”. Entre os convidados, a artista mencionou a socialite Paris Hilton: “Eu, recentemente, conheci a Paris Hilton e a família dela, então eu vou convidá-los. Espero que eles venham porque eu amo a diva”. Já sobre Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, Giulia acredita que ele não comparecerá.>

Além da cerimônia em São Paulo, o casal pretende realizar uma celebração menor no Rio de Janeiro e uma festa de noivado nos Estados Unidos. Sobre os vestidos, Giulia adiantou que deseja usar uma peça assinada por um designer brasileiro, mas também avalia opções internacionais.>