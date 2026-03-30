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Truque da meia úmida: por que dormir com os pés resfriados desliga a ansiedade

Resfriar pés e mãos pode ajudar o corpo a relaxar mais rápido e facilitar o sono, segundo especialistas



Agência Correio

Henrique Moraes

Publicado em 30 de março de 2026 às 08:00

Técnica da meia úmida ajuda a preparar o corpo para o sono ao reduzir a temperatura dos pés Crédito: Freepik

Um truque simples tem chamado a atenção de especialistas em sono e ansiedade. A ideia é resfriar pés e mãos para ajudar o corpo a relaxar mais rápido antes de dormir. Parece estranho à primeira vista, mas estudos recentes mostram que isso pode fazer diferença, principalmente para quem deita e não consegue desligar a mente.

Conhecida como “truque da meia úmida”, a técnica funciona de uma forma bem simples. Ao esfriar as extremidades do corpo, a circulação muda e o organismo entra em modo de desaceleração.

Assim que o corpo sente o frio, ele reage automaticamente. O calor é direcionado para a região central e isso altera o funcionamento da circulação e do sistema nervoso.

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Resposta direta à mudanças térmicas

Não é só o corpo que sente a diferença. Essa mudança de temperatura também manda um recado claro para o cérebro dizendo que é hora de relaxar.

Esse tipo de estímulo ajuda a quebrar aquele ciclo de tensão acumulado ao longo do dia, muito comum em quem sofre para pegar no sono. Em vez de depender apenas de silêncio ou escuridão, o próprio corpo passa a ajudar nesse processo.

Estudos mostram que a mudança térmica na pontas das meias impacta nesse processo, facilitando por ter uma resposta automática do corpo.

O ciclo da Melatonina

Outro ponto importante é a melatonina, conhecida como o hormônio do sono. Para que ela seja liberada da forma correta, o corpo precisa dar uma leve esfriada.

Esse é um passo natural antes de dormir. Em alguns ambientes mais frescos ajudam nisso, mas resfriar pés e mãos pode antecipar esse processo.

Quando essa queda de temperatura não acontece, o corpo demora mais para sair do estado de alerta. Já com a técnica, a tendência é pegar no sono com mais facilidade e chegar mais rápido nas fases mais profundas.

Veja o passo a passo

Se quiser experimentar, não tem segredo:

Umedeça levemente um par de meias com água fria, sem deixar encharcado

Coloque nos pés pouco antes de deitar

Mantenha o quarto em uma temperatura agradável

Nos primeiros minutos pode parecer estranho, mas o corpo costuma se adaptar rápido. Para potencializar o efeito, vale deixar o ambiente escuro e silencioso.