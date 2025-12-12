SAIBA OS DETALHES

Último show de Jorge e Mateus antes de pausa na carreira será em Salvador

Dupla encerra a Turnê 20 Anos em fevereiro de 2026 e confirma hiato para priorizar a vida familiar

Heider Sacramento

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 08:29

Crédito: Divulgação

Depois de mais de duas décadas como um dos maiores nomes da música sertaneja, Jorge e Mateus já têm data e local para o último show antes de uma pausa na carreira. A despedida temporária dos palcos acontece nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2026, em Salvador, durante o Carnaval, no tradicional Camarote Villa.

A apresentação marca o encerramento da Turnê 20 Anos, projeto comemorativo que percorre o país revisitando sucessos que atravessaram gerações. A escolha do palco não foi aleatória. O Camarote Villa acompanha a trajetória da dupla há cerca de dez anos e se tornou um espaço simbólico na relação dos cantores com o público baiano.

O anúncio movimentou fãs nas redes sociais, especialmente pelo tom de despedida dessa fase da carreira. Segundo informações divulgadas recentemente, a decisão de interromper a agenda de shows parte do desejo de desacelerar. Jorge e Mateus querem reduzir o ritmo intenso de viagens e compromissos para dedicar mais tempo à família e à vida pessoal.

Em entrevistas anteriores, Mateus já havia comentado a dificuldade de vivenciar momentos simples do cotidiano, como acompanhar a rotina dos filhos, diante de uma agenda lotada de apresentações. A pausa, no entanto, não representa o fim definitivo da dupla. Trata-se de um hiato sem prazo definido, pensado como um respiro após anos consecutivos de estrada.