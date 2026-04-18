ASTROLOGIA

Universo envia alívio e respostas hoje (18 de abril) para 4 signos recuperarem a paz interior até o final do mês

A transição para Touro pede desaceleração e foco na saúde

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de abril de 2026 às 16:16

Signos e marte Crédito: Imagem gerada por IA

Se a última semana pareceu uma maratona interminável, a Lua em Touro chega hoje como um copo de água fresca. O céu muda de frequência e nos convida a sair do modo "alerta" para o modo "preservação". Para Sagitário, Aquário, Gêmeos e Peixes, o sábado exige um olhar mais carinhoso para o próprio corpo e para a rotina. É o momento de aterrar a mente, que pode estar acelerada demais pelas mudanças recentes, e buscar conforto nas coisas simples da vida.



Sagitário, o recado para você é claro: cuide do seu templo. A saúde pede atenção e o seu bem-estar hoje depende de quanto você consegue organizar seu espaço e sua alimentação. Já para os aquarianos, o foco volta para as raízes e para o lar. Investir no conforto da sua casa ou passar um tempo de qualidade com a família será o seu melhor remédio contra o estresse. Sua segurança pessoal é a base para que você consiga brilhar nas suas inovações amanhã.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Gêmeos e Peixes vivem um momento de comunicação e recolhimento estratégicos. Geminianos, descansem a mente! O segredo hoje é observar mais e falar menos, preparando o terreno para as grandes transformações que Urano trará em breve. Para os piscianos, a conversa ganha um tom mais direto e pragmático. Dialogue com doçura, mas mantenha os pés no chão para evitar confusões. Momentos de silêncio e resoluções concretas trarão o alívio que sua mente tanto busca neste sábado.

