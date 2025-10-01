Usa unhas quadradas? Veja o que isso quer dizer sobre sua personalidade

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 15:00
Você já reparou como as unhas podem expressar sua identidade? No caso das unhas quadradas, especialistas afirmam que elas comunicam equilíbrio, praticidade e racionalidade, indo muito além da estética.
Unhas quadradas
O formato escolhido para as mãos funciona como um código não verbal, transmitindo mensagens sutis sobre quem você é. E quando se trata das unhas quadradas, o recado é claro: organização e autocontrole.
Um estudo publicado na revista Frontiers in Psychology revela que dedicar tempo ao cuidado das unhas melhora o humor, reforça autoestima e traz bem-estar. Ir ao salão ou pintar as unhas em casa pode ser mais poderoso do que parece.
Esse ato, simples à primeira vista, é uma prática de autocuidado que ajuda a equilibrar emoções, reduzir estresse e valorizar a própria imagem diante do espelho.
Quem adota unhas quadradas encontra nesse formato uma forma de expressar clareza emocional e disciplina, além de reforçar sua autoconfiança.
A Psicologia da Moda, conceito criado por Dawnn Karen, estuda como estilo, cores e formas afetam o comportamento humano. E, sim, as unhas entram nessa análise como parte importante da expressão pessoal.
Assim como a roupa que vestimos, o formato escolhido para as unhas revela algo sobre nossa personalidade e até sobre o que priorizamos no dia a dia.
No caso das unhas quadradas, o recado é de racionalidade, bom senso e equilíbrio emocional — transmitidos por meio de linhas retas e um visual prático.
Esse formato é frequentemente associado a pessoas organizadas, que valorizam praticidade sem abrir mão da estética. É uma forma de unir beleza e clareza em um detalhe simples.
As linhas marcantes do formato quadrado comunicam força e sobriedade, transmitindo a ideia de que a pessoa sabe se posicionar com firmeza e inteligência.
Mais do que moda, as unhas quadradas funcionam como um reflexo do estado interior, revelando disciplina e equilíbrio em cada detalhe da rotina.