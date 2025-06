DELÍCIA!

Vai assistir à estreia de Ancelotti na Seleção? Veja 5 petiscos fáceis para comer durante o jogo

Confira receitas simples e práticas para fazer antes de Equador x Brasil

Hoje é dia de estreia na Seleção Brasileira! O técnico Carlo Ancelotti vai comandar a Amarelinha pela primeira vez nesta quinta-feira (5), quando a equipe enfrentará o Equador, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar a partir das 20h. E, se você quiser petiscos rápidos, fáceis e gostosos para comer enquanto assiste ao jogo, a gente te ajuda: separamos cinco receitas do TikTok.>

Tem aperitivo com cara de chique usando pão de forma, creme de ricota, salame e azeitona; petisco saudável com apenas dois ingredientes (e que leva menos de 10 minutos para preparar!); patê de salame com cream cheese; aperitivo de queijo com tomatinho; e até petisco de salsicha na massa de pastel. Gostou? Confira as cinco receitas abaixo.>