Vai jogar na loteria? Descubra os seis números da sorte do seu signo

A Astrologia pode apontar combinações especiais que trazem boas energias e aumentam sua confiança na hora de apostar

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 12:00

Mega-Sena sorteia novo prêmio Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Ganhar na loteria pode parecer impossível, certo? Mas, de acordo com a Astrologia, cada signo tem uma energia própria que ressoa com certos números. Os planetas regentes, os elementos (fogo, terra, ar e água) e até as casas astrais influenciam quais combinações podem trazer mais sorte.

Veja agora os seis números da sorte (de 1 a 60) para cada signo do zodíaco e descubra quais podem ser os seus favoritos na hora de fazer uma aposta!

Áries

Números da sorte: 1, 9, 17, 28, 34, 45

Por quê? Regido por Marte, Áries é ação, coragem e impulsividade. Números que trazem começo (1), iniciativa (9) e movimento (28, 34) refletem essa energia.

Touro

Números da sorte: 6, 14, 22, 27, 33, 48

Por quê? Vênus rege Touro, trazendo estabilidade, prazer e prosperidade. Números harmônicos como 6 e 33 simbolizam equilíbrio, enquanto 22 e 48 atraem segurança material.

Gêmeos

Números da sorte: 3, 5, 11, 19, 25, 44

Por quê? Comunicativo e versátil, Gêmeos é regido por Mercúrio. Números múltiplos de 3 e 5 refletem curiosidade, leveza e inteligência.

Câncer

Números da sorte: 2, 10, 15, 28, 36, 54

Por quê? Regido pela Lua, Câncer é sensível e intuitivo. O 2 e o 10 remetem à dualidade e ao lar, enquanto 28 e 36 reforçam a ligação com ciclos emocionais.

Leão

Números da sorte: 1, 7, 21, 29, 39, 50

Por quê? O Sol rege Leão, signo do brilho e da confiança. O 1 e o 21 trazem liderança, enquanto 29 e 50 refletem poder e reconhecimento.

Virgem

Números da sorte: 5, 12, 18, 24, 37, 46

Por quê? Também regido por Mercúrio, Virgem é o signo da organização e da análise. O 5 e o 12 trazem praticidade, enquanto 37 e 46 reforçam estabilidade e planejamento.

Libra

Números da sorte: 6, 9, 15, 27, 42, 51

Por quê? Sob influência de Vênus, Libra busca equilíbrio e harmonia. O 6, 9 e 15 são números associados à beleza e à justiça, enquanto 27 e 42 atraem conexões.

Escorpião

Números da sorte: 8, 13, 20, 32, 40, 58

Por quê? Escorpião é regido por Plutão e Marte, ligado à intensidade e transformação. O 8 e o 13 representam poder e renascimento, enquanto 32 e 58 reforçam determinação.

Sagitário

Números da sorte: 3, 7, 19, 26, 38, 55

Por quê? Regido por Júpiter, Sagitário é expansão e aventura. O 3 e o 7 representam sabedoria e fé, enquanto 38 e 55 atraem oportunidades de crescimento.

Capricórnio

Números da sorte: 4, 8, 16, 23, 41, 49

Por quê? Sob Saturno, Capricórnio é disciplina e construção. O 4 e o 8 simbolizam estabilidade, enquanto 41 e 49 remetem a conquistas duradouras.

Aquário

Números da sorte: 11, 17, 29, 33, 47, 59

Por quê? Urano rege Aquário, signo da inovação e liberdade. O 11 e o 29 são números “visionários”, enquanto 47 e 59 refletem originalidade e futuro.

Peixes

Números da sorte: 2, 14, 18, 25, 36, 52

Por quê? Netuno rege Peixes, signo da intuição e da espiritualidade. O 2 e o 18 refletem sensibilidade, enquanto 25 e 52 reforçam inspiração e sonhos.