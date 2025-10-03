Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai jogar na loteria? Descubra os seis números da sorte do seu signo

A Astrologia pode apontar combinações especiais que trazem boas energias e aumentam sua confiança na hora de apostar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 12:00

Mega-Sena sorteia novo prêmio
Mega-Sena sorteia novo prêmio Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Ganhar na loteria pode parecer impossível, certo? Mas, de acordo com a Astrologia, cada signo tem uma energia própria que ressoa com certos números. Os planetas regentes, os elementos (fogo, terra, ar e água) e até as casas astrais influenciam quais combinações podem trazer mais sorte.

Veja agora os seis números da sorte (de 1 a 60) para cada signo do zodíaco e descubra quais podem ser os seus favoritos na hora de fazer uma aposta!

As 3 qualidades de cada signo

As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual
1 de 12
As 3 qualidades de cada signo por Divulgação/Horóscopo Virtual

Áries

Números da sorte: 1, 9, 17, 28, 34, 45

Por quê? Regido por Marte, Áries é ação, coragem e impulsividade. Números que trazem começo (1), iniciativa (9) e movimento (28, 34) refletem essa energia.

Touro

Números da sorte: 6, 14, 22, 27, 33, 48

Por quê? Vênus rege Touro, trazendo estabilidade, prazer e prosperidade. Números harmônicos como 6 e 33 simbolizam equilíbrio, enquanto 22 e 48 atraem segurança material.

Gêmeos 

Números da sorte: 3, 5, 11, 19, 25, 44

Por quê? Comunicativo e versátil, Gêmeos é regido por Mercúrio. Números múltiplos de 3 e 5 refletem curiosidade, leveza e inteligência.

Câncer

Números da sorte: 2, 10, 15, 28, 36, 54

Por quê? Regido pela Lua, Câncer é sensível e intuitivo. O 2 e o 10 remetem à dualidade e ao lar, enquanto 28 e 36 reforçam a ligação com ciclos emocionais.

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
1 de 12
Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

Leão

Números da sorte: 1, 7, 21, 29, 39, 50

Por quê? O Sol rege Leão, signo do brilho e da confiança. O 1 e o 21 trazem liderança, enquanto 29 e 50 refletem poder e reconhecimento.

Virgem

Números da sorte: 5, 12, 18, 24, 37, 46

Por quê? Também regido por Mercúrio, Virgem é o signo da organização e da análise. O 5 e o 12 trazem praticidade, enquanto 37 e 46 reforçam estabilidade e planejamento.

Veja como é cada signo

Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
1 de 4
Os signos do zodíaco por Reprodução

Libra

Números da sorte: 6, 9, 15, 27, 42, 51

Por quê? Sob influência de Vênus, Libra busca equilíbrio e harmonia. O 6, 9 e 15 são números associados à beleza e à justiça, enquanto 27 e 42 atraem conexões.

Escorpião

Números da sorte: 8, 13, 20, 32, 40, 58

Por quê? Escorpião é regido por Plutão e Marte, ligado à intensidade e transformação. O 8 e o 13 representam poder e renascimento, enquanto 32 e 58 reforçam determinação.

Sagitário

Números da sorte: 3, 7, 19, 26, 38, 55

Por quê? Regido por Júpiter, Sagitário é expansão e aventura. O 3 e o 7 representam sabedoria e fé, enquanto 38 e 55 atraem oportunidades de crescimento.

Capricórnio

Números da sorte: 4, 8, 16, 23, 41, 49

Por quê? Sob Saturno, Capricórnio é disciplina e construção. O 4 e o 8 simbolizam estabilidade, enquanto 41 e 49 remetem a conquistas duradouras.

Aquário

Números da sorte: 11, 17, 29, 33, 47, 59

Por quê? Urano rege Aquário, signo da inovação e liberdade. O 11 e o 29 são números “visionários”, enquanto 47 e 59 refletem originalidade e futuro.

Peixes

Números da sorte: 2, 14, 18, 25, 36, 52

Por quê? Netuno rege Peixes, signo da intuição e da espiritualidade. O 2 e o 18 refletem sensibilidade, enquanto 25 e 52 reforçam inspiração e sonhos.

Importante: Esses números são uma inspiração astrológica e não uma fórmula garantida para ganhar. Eles podem servir como símbolos de energia e sorte para cada signo.

Leia mais

Imagem - Câncer, Escorpião e Capricórnio terão que driblar desafios e contratempos nesta semana; veja previsão

Câncer, Escorpião e Capricórnio terão que driblar desafios e contratempos nesta semana; veja previsão

Imagem - Olha a sorte chegando! 3 signos que vão se dar bem nesta semana

Olha a sorte chegando! 3 signos que vão se dar bem nesta semana

Imagem - Quer ficar milionário? 5 signos que podem ganhar na loteria ainda em 2025

Quer ficar milionário? 5 signos que podem ganhar na loteria ainda em 2025

Tags:

Signo Loteria Mega-sena Signos

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda alerta 4 signos para despedidas dolorosas e separações neste 3 de outubro

Anjo da Guarda alerta 4 signos para despedidas dolorosas e separações neste 3 de outubro
Imagem - Novo single de Zé Felipe com Ana Castela, 'Sua Boca Mente', aumenta rumores de romance

Novo single de Zé Felipe com Ana Castela, 'Sua Boca Mente', aumenta rumores de romance
Imagem - Vovó fitness aposta em banho inspirado em Cleópatra para rejuvenescer a pele; conheça

Vovó fitness aposta em banho inspirado em Cleópatra para rejuvenescer a pele; conheça

MAIS LIDAS

Imagem - É o Tchan, Filhos de Jorge e Netto Brito fazem shows gratuitos em shopping de Salvador
01

É o Tchan, Filhos de Jorge e Netto Brito fazem shows gratuitos em shopping de Salvador

Imagem - Influenciador transmite a própria morte durante escalada das mais difíceis do mundo
02

Influenciador transmite a própria morte durante escalada das mais difíceis do mundo

Imagem - Aos 50 anos, campeã olímpica revela truque para manter massa muscular sem academia
03

Aos 50 anos, campeã olímpica revela truque para manter massa muscular sem academia

Imagem - Bahia registra primeira morte suspeita por intoxicação de metanol
04

Bahia registra primeira morte suspeita por intoxicação de metanol