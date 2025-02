REALITY SHOW

Vai ter virada? Enquete BBB 25 mostra disputa do 5º Paredão; VOTE

A disputa segue acirrada, com Aline e Guilherme também na berlinda.

A disputa do 5º Paredão do BBB 25 está movimentando as redes sociais e, segundo a Enquete BBB 25 do CORREIO, o público parece já ter decidido quem deve deixar a casa. O brother Mateus Pires, que entrou no programa ao lado da atriz Vitória Strada, lidera a votação com 71% dos votos até o momento. >