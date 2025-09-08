'Vale Tudo': Pai de Sarita aparece na trama e deixa família adotiva desesperada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 16:26
Os próximos capítulos de Vale Tudo prometem muito clima de tensão. Isso porque o pai de Sarita (Luara Telles) vai aparecer do nada.
O personagem será interpretado por Guto Galvão. Na trama, a sua chegada vai apavorar o casal formado por Laís (Lorena Lima) e Cecília (Maeve Jinkings). Outro que entrará em desespero será o tio da menina, Marco Aurélio (Alexandre Nero).
'Vale Tudo': pai de Sarita reaparece
A participação marca a estreia de Guto no horário nobre da Globo. Em 2023, ele interpretou o engenheiro Aníbal na novela das seis “Amor Perfeito”. Natural do Pará, mas residente no Rio de Janeiro há alguns anos, o ator também tem experiência no cinema, com trabalhos em filmes como “Manas” e “Pureza”.