'Vale Tudo': Pai de Sarita aparece na trama e deixa família adotiva desesperada

Laís, Cecília e Marco Aurélio vão entrar em pânico

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 16:26

Sarita em
Sarita em "Vale Tudo' Crédito: Reprodução/TV Globo

Os próximos capítulos de Vale Tudo prometem muito clima de tensão. Isso porque o pai de Sarita (Luara Telles) vai aparecer do nada. 

O personagem será interpretado por Guto Galvão. Na trama, a sua chegada vai apavorar o casal formado por Laís (Lorena Lima) e Cecília (Maeve Jinkings). Outro que entrará em desespero será o tio da menina, Marco Aurélio (Alexandre Nero).

'Vale Tudo': pai de Sarita reaparece

A participação marca a estreia de Guto no horário nobre da Globo. Em 2023, ele interpretou o engenheiro Aníbal na novela das seis “Amor Perfeito”. Natural do Pará, mas residente no Rio de Janeiro há alguns anos, o ator também tem experiência no cinema, com trabalhos em filmes como “Manas” e “Pureza”.

